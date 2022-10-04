【我們的主題曲】譚詠麟與炎明熹跨代合唱　校長讚Gigi歷《聲生不息》後歌藝更穩定

為慶祝無綫台慶55周年推出的全新綜藝節目《我們的主題曲》，將於本周日（9日）於翡翠台播出。55年來TVB創作無數經典劇集，並開創粵語電視流行曲先河，每集《我們的主題曲》邀來原唱歌手獻唱之餘，並會邀請他們憶述當年錄音情況。

TVB Music Group（TMG）亦密鑼緊鼓籌備即將推出的《經典．傳承》無綫電視55周年大碟，10首經典劇集主題曲及插曲均由音樂監製Johnny Yim重新編曲，並以「傳承」為概念邀請兩代歌手攜手合唱。

譚校長評Gigi

在周日首播的《我們的主題曲》中，譚詠麟及Gigi合唱《他來自江湖》主題曲《明天仍要繼續》，足本MV將在節目中作全港首播。

日前無綫娛樂新聞台獨家直擊二人錄音情況，自《聲夢》首季已對Gigi讚賞有加的校長，同樣有留意Gigi在《聲生不息》的演出。

他除大讚Gigi參與後歌藝更趨穩定外，又指自己有透過李克勤給予Gigi意見，並坦言Gigi仍有需要努力改善的地方：「佢有啲廣東話發音好得意，好似喺第二度返嚟，食咗好多咖喱咁，哈哈！」

另外，校長又笑言因為自己也是來自火星，故與Gigi溝通零障礙。二人又笑指Gigi姑丈是灌錄歌曲的幕後功臣，皆因除了Gigi要靠姑丈提醒音調外，就連二人的歌詞版本出了錯，姑丈也「眼利」指出，相當厲害！

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