【家品速報】毛舜筠試用Philips空氣蒸鍋　成功用慢煮模式煮豉油雞

▲ 毛舜筠說最欣賞蒸鍋的慢煮模式和能保留食材營養成份高的功能。(黃建輝攝)

擁有法國藍帶廚師資格的毛舜筠，近日試用了一部Philips最新空氣蒸鍋，賣點是其獨有的NutriFlavor營養鎖鮮技術，令熱愛烹飪的毛舜筠用來整豉油雞後，大讚效果理想，節省了她不少時間和工夫，可以和家人圍坐一起吃飯了。

毛舜筠直言雖然已經擁有好多廚房電器，但當收到這部空氣蒸鍋後，試鍋期間已經覺得好啱用。

「我在家中把這個鍋的8種烹調模式全部嘗試過用一次，發覺最開心就是成功地用了其中一項慢煮模式煮豉油雞。老實說我只是依照蒸鍋附設的 NutriU手機 App 內的食譜放調味和材料，然後把整隻雞放入鍋內，開啟手機 App 內的豉油雞預設程式便成。因為說明書話這個程式已經有控制及監察煮食進度功能，我完全不用睇住，就可以繼續去做其他事，因為煮好後又會自動熄機。」她笑道。

▲ 配對App內置程式，預先醃好材料，便可放入鍋中。(郭秀芳攝)

手機 App 過百款食譜

她提到此空氣蒸鍋具備的 8 種預設烹調模式，包括首創空氣蒸煮、蒸、慢煮、真空低溫慢煮、烤 、焗、翻熱和解凍。而她鍾情的 NutriU 手機應用程式，當中提供過百款創新的食譜，是為大家沒有煮食靈感時的好幫手之餘，更重要的是所有食譜提供了詳細的營養價值分析表，讓大家清晰明瞭每道菜式的卡路里，並分析碳水化合物、蛋白質及脂肪等不同營養指標的份量及佔每日可吸收的比例。

獨有營養鎖鮮技術

另外，毛舜筠也坦言最欣賞的此鍋獨有的 NutriFlavor 營養鎖鮮技術，能夠把食材的營養成分保留高達 90%，同時將食材烹調至最佳狀態。因為這個營養鎖鮮技術，可精準地調控熱空氣循環、結合溫度、濕度及時間，為食材創造最合適的烹調環境。無論烹調蔬菜鮮魚或海鮮，都能妥善保留健康營養，並帶來上佳的味道和口感。

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例如蔬菜保持色澤和爽脆度，並保留高達 90% 的維他命 C；魚和海鮮亦能保持鮮美多汁，並保留多達 93% 的Omega-3 。烹調肉類亦出色，保持美味嫩滑並保留大量鐵質，打破「健康菜式都是唔好食」的偏見。(產品查詢：2619 9663、價錢：$5,698)

記者：郭秀芳