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洪嘉豪首次戶外演唱會反應熱烈　KAHO以七彩比喻演藝人生

娛樂 13:10 2022/10/04

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洪嘉豪拍演唱會海報。

KAHO洪嘉豪迎來人生第一個個人演唱會，將於11月12至13日於西九竹翠公園舉行兩場《The Cycle Of….KAHO》， 每場更是七千位，等同開了兩場紅館三面台，內部認購一早爆滿！

早前KAHO為演唱會影海報拍攝，構思特別把The Cycle Of 春夏秋冬置於身上，七彩繽紛服裝，靚仔之餘，臉上又有一滴銀色淚，原來全是他演藝路上一路走來的縮影。

KAHO表示，《The Cycle Of….KAHO》包含了他的演藝生涯歷程，也包含了整個人生:「好多嘢都係由一個循環組成，人生、愛情，新歌《還原淚》都係講緊一個循環。今次想成個主題都圍繞開心歡樂，所以你見我身上都係七彩繽紛。但又有春夏秋冬循環縮影。」

第一次開個唱，問到KAHO知不知道其實自己等同開兩場紅館？KAHO 聽到驚訝：「係喎......真係唔敢相信！第一次聽到腳都震。都係依家先知內部爆了！我仲有好多兄弟、朋友、屋企人未落飛，仲獅子開大口答應今次一定買到飛，依家點算？」

他緊張稱 : 「今次我第一次個人騷，一直願望開戶外演唱會，同時真心希望屋企人、朋友、兄弟，仲有一班由細陪我長大的歌迷全部可以在場，同我一齊見証呢個大日子，對我來講，係好重要的人！」

既然主題係一個「循環」，會否益歌迷循環唱不停？KAHO笑道：我只知要堅強少少，唔好咁早喊囉。次次都會比歌迷感動到想喊。今次希望忍到，循環咁唱一定會係尾場啦，自己都唔捨得，公司比我唱到幾點就幾點。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 洪嘉豪 演唱會

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