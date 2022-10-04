  • 31°C
香港時間 : 20221004日 (週二) 15:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【偷食疑雲】疑與A0女神拍拖半年後偷食　林正峰被指背游嘉欣搭上劉溫馨

娛樂 14:16 2022/10/04

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

被指與游嘉欣拍拖半年的林正峰傳出搭上了劉溫馨。

TVB上位後生仔林正峰今年3月宣布與拍拖三年的圈外女友分手，其後便傳出早已跟A0女神游嘉欣秘密撻着的消息，縱然林正峰和游嘉欣一直未有承認戀情，二人被指一同蜜遊大澳，且拍拖至今半年。

不過林正峰最近被指背游嘉欣跟劉溫馨單獨約會，令林正峰背上偷食之名。

【金宵大廈2】與林正峰屬表兄弟　林景程改戲路演刻薄女婿獲讚戲路廣

最新影片：J Lou專訪

與游嘉欣拍拖半年

林正峰於今年3月宣布跟圈外女友Yuki分手，隨即被指早已搭上好拍檔游嘉欣，二人亦恰巧地同時確診新冠肺炎，康復後更齊齊遊大澳，令緋聞愈炒愈熱。

雖然林正峰和游嘉欣一直未有公開承認戀情，不過二人經常被發現結伴同遊，雙雙去看展覽及踩單車，拍拖至今半年。

【追女神食譜】林正峰「38萬女神」李芷晴獻殷勤　 保哥對住「港版子瑜」郭柏妍口窒窒

    點擊圖片放大
    +7
    +6

約會劉溫馨

然而，最近有指劉溫馨和林正峰一起於土瓜灣撐枱腳，齊齊慶祝林正峰28歲生日，劉溫馨更以一身性感造型現身，十分搶眼。

二人約會時，林正峰細心地脫下外套為劉溫馨披上，並主動為她切細食物，盡顯紳士風度。

二人其後一起吃生日蛋糕，而劉溫馨早前亦被發現到旺角挑選男裝內褲，未知是否打算送給林正峰作生日禮物。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【青年心城】林正峰感激黃子雄「出口術」　馮盈盈為撐後生仔慘變梗頸女鬼
11:43 2021/11/08
【青年心城】林正峰感激黃子雄「出口術」　馮盈盈為撐後生仔慘變梗頸女鬼
【青春不要臉】譚玉瑛率領年青演員玩遊戲　林正峰+游嘉欣瘋狂鬥嘴炒熱氣氛
16:03 2022/01/24
【青春不要臉】譚玉瑛率領年青演員玩遊戲　林正峰+游嘉欣瘋狂鬥嘴炒熱氣氛
【金宵大廈2】與林正峰屬表兄弟　林景程改戲路演刻薄女婿獲讚戲路廣
16:39 2022/04/13
【金宵大廈2】與林正峰屬表兄弟　林景程改戲路演刻薄女婿獲讚戲路廣

你可能感興趣

【青年心城】林正峰感激黃子雄「出口術」　馮盈盈為撐後生仔慘變梗頸女鬼
11:43 2021/11/08
【青年心城】林正峰感激黃子雄「出口術」　馮盈盈為撐後生仔慘變梗頸女鬼
【青春不要臉】譚玉瑛率領年青演員玩遊戲　林正峰+游嘉欣瘋狂鬥嘴炒熱氣氛
16:03 2022/01/24
【青春不要臉】譚玉瑛率領年青演員玩遊戲　林正峰+游嘉欣瘋狂鬥嘴炒熱氣氛
【金宵大廈2】與林正峰屬表兄弟　林景程改戲路演刻薄女婿獲讚戲路廣
16:39 2022/04/13
【金宵大廈2】與林正峰屬表兄弟　林景程改戲路演刻薄女婿獲讚戲路廣
林正峰 游嘉欣 娛樂人物職業 電視劇 TVB 演員 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【志偉吻賀】大馬模特兒被獎門人一吻成名　黎峇菈回應事件：懷疑自己許錯願望 　
18:56 2022/10/03
【志偉吻賀】大馬模特兒被獎門人一吻成名　黎峇菈回應事件：懷疑自己許錯願望 　
【皮膚癌】森美憶3年前口腔疑發現色素瘤　恐時日無多爭取時間陪伴家人
12:13 2022/10/03
【皮膚癌】森美憶3年前口腔疑發現色素瘤　恐時日無多爭取時間陪伴家人
【聲夢傳奇2】XiX失落三甲Aster黑面接獎　第五名Pamela笑容滿面奪優秀表現獎
12:32 2022/10/03
【聲夢傳奇2】XiX失落三甲Aster黑面接獎　第五名Pamela笑容滿面奪優秀表現獎