【偷食疑雲】疑與A0女神拍拖半年後偷食　林正峰被指背游嘉欣搭上劉溫馨

▲ 被指與游嘉欣拍拖半年的林正峰傳出搭上了劉溫馨。

TVB上位後生仔林正峰今年3月宣布與拍拖三年的圈外女友分手，其後便傳出早已跟A0女神游嘉欣秘密撻着的消息，縱然林正峰和游嘉欣一直未有承認戀情，二人被指一同蜜遊大澳，且拍拖至今半年。

不過林正峰最近被指背游嘉欣跟劉溫馨單獨約會，令林正峰背上偷食之名。

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與游嘉欣拍拖半年

林正峰於今年3月宣布跟圈外女友Yuki分手，隨即被指早已搭上好拍檔游嘉欣，二人亦恰巧地同時確診新冠肺炎，康復後更齊齊遊大澳，令緋聞愈炒愈熱。

雖然林正峰和游嘉欣一直未有公開承認戀情，不過二人經常被發現結伴同遊，雙雙去看展覽及踩單車，拍拖至今半年。

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約會劉溫馨

然而，最近有指劉溫馨和林正峰一起於土瓜灣撐枱腳，齊齊慶祝林正峰28歲生日，劉溫馨更以一身性感造型現身，十分搶眼。

二人約會時，林正峰細心地脫下外套為劉溫馨披上，並主動為她切細食物，盡顯紳士風度。

二人其後一起吃生日蛋糕，而劉溫馨早前亦被發現到旺角挑選男裝內褲，未知是否打算送給林正峰作生日禮物。