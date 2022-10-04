【乳癌】30歲女胸部紅腫熱痛　確診兇惡乳癌不到2年離世【附乳癌症狀】

▲ 30歲女胸部紅腫熱痛，確診兇惡乳癌不到2年離世。

乳癌是女性最常見的癌症之一，若發現乳房出現異樣，應盡早求醫。台灣一名30歲女子因胸部紅腫熱痛求醫，結果發現患上一種兇惡的乳癌，更在確診後短短2年內病逝。

急診科醫生田知學在節目《醫師好辣》中分享個案，指曾有一位30歲女子發現右胸紅腫熱痛，原以為是用絲瓜絡洗澡時不慎刮傷，初次去診所求醫時，醫生處方了抗生素，但情況未有改善，更持續了數個月，最終前來看急診。

田知學檢查女子的胸部，發現情況與蜂窩性組織炎相似，然後又摸到她的腋下有淋巴結腫起。當時她立即將女子轉介至外科，安排全身檢查，最終發現女子患上炎性乳癌，並已擴散至擴散肝臟等器官，最終不到2年便離世。

田知學指出，這種發炎性乳癌僅佔整體個案約2%，但死亡率極高。她提醒，當胸部出現紅腫熱痛，未必是蜂窩性組織炎，有可能是少見的乳癌症狀，務必要提高警覺。

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初期多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。

香港乳癌基金會創會人、乳房外科名譽顧問醫生張淑儀曾接受TOPick訪問，她表示有研究指，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

張淑儀指，壓力大是引致乳癌的因素之一，疫情下不少人壓力大增，有可能增加患病或復發機會。根據癌症上資源中心的資料，女性罹患乳癌的風險因素大多與生活方式有關，包括：

缺乏體能活動

飲酒

更年期後肥胖

年齡增長

從未生育，較遲（30歲後）生育第一胎，或從未餵哺母乳

較早（12歲前）初經或較遲（55歲後）收經

曾患乳癌或卵巢癌

曾患良性乳房疾病或乳小葉原位癌

正接受荷爾蒙補充治療

正服用混合性避孕丸

乳癌常見症狀

根據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

乳房出現硬塊

乳房的大小或形狀有所改變

乳房或乳頭皮膚出現異樣

乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

腋下有新增硬塊或皮膚變厚

臨床腫瘤科專科醫生李慧妍亦曾受訪，指出12個可能出現的乳房病變情形：

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她表示，乳癌病人如能在早期階段發現並接受治療，存活率甚高。然而常有病人因工作十分忙碌，未有留意身體變化。因此她提醒，如發現身體有異樣，觀察一、兩星期就要及早求醫，以免延誤病情。

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責任編輯：羅嘉欣