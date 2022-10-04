【洗澡謬誤】長期不洗澡或洗太多恐患皮膚病　醫生公開最佳洗澡頻率

▲ 長期不洗澡或洗太多恐患皮膚病，醫生公開最佳洗澡頻率。

洗澡對多數人來説是最熟悉不過的一項日常習慣，但原來洗澡頻率大有講究，洗錯更有機會導致皮膚病。

最新影片：

健康專頁Hello 醫師撰文，指出洗澡不僅只是一種日常清潔，重點是在於能將汗水、過多的角質與油脂、在外接觸的病毒、細菌、過敏原及有害物質去除，恢復身體的潔淨，避免汗水被細菌分解產生異味，以及減少角質帶來的色素沉澱；同時也能避免過敏、皮膚炎、感染或接觸有害物質所致的慢性病變。

長時間不洗澡6大壞處

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

過度清潔6大壞處

一日内洗澡兩次或三次，亦可造成以下問題：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最佳洗澡頻率

醫生建議，一日洗一次澡最恰當，尤其在炎熱潮濕氣候環境下，身體容易出汗，若不洗澡便容易出現前述問題。但有些情況下，可以兩日洗澡一次，例如天寒、生病或其他因素，偶爾一天不洗澡也沒關係。

清潔貼士

較容易積汗水與細菌的部位，即使不洗澡也需要擦拭清潔，避免產生異味、痤瘡或因髒汙累積造成皮膚病。例如：臉部、腋下、腹股溝及腳底等。若一日内有必須情況洗澡兩次，建議不要使用太燙的水，並使用溫和不刺激的沐浴產品，以減少皮膚刺激。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：張沛