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【洗澡謬誤】長期不洗澡或洗太多恐患皮膚病　醫生公開最佳洗澡頻率

健康 16:16 2022/10/04

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長期不洗澡或洗太多恐患皮膚病，醫生公開最佳洗澡頻率。

洗澡對多數人來説是最熟悉不過的一項日常習慣，但原來洗澡頻率大有講究，洗錯更有機會導致皮膚病。

最新影片：

健康專頁Hello 醫師撰文，指出洗澡不僅只是一種日常清潔，重點是在於能將汗水、過多的角質與油脂、在外接觸的病毒、細菌、過敏原及有害物質去除，恢復身體的潔淨，避免汗水被細菌分解產生異味，以及減少角質帶來的色素沉澱；同時也能避免過敏、皮膚炎、感染或接觸有害物質所致的慢性病變。

長時間不洗澡6大壞處

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過度清潔6大壞處

一日内洗澡兩次或三次，亦可造成以下問題：

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最佳洗澡頻率

醫生建議，一日洗一次澡最恰當，尤其在炎熱潮濕氣候環境下，身體容易出汗，若不洗澡便容易出現前述問題。但有些情況下，可以兩日洗澡一次，例如天寒、生病或其他因素，偶爾一天不洗澡也沒關係。

清潔貼士

較容易積汗水與細菌的部位，即使不洗澡也需要擦拭清潔，避免產生異味、痤瘡或因髒汙累積造成皮膚病。例如：臉部、腋下、腹股溝及腳底等。若一日内有必須情況洗澡兩次，建議不要使用太燙的水，並使用溫和不刺激的沐浴產品，以減少皮膚刺激。

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責任編輯：張沛

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