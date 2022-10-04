【捐血】調查指市民疫下捐血次數大減六成　即使疫情緩和亦無重拾捐血習慣

▲ 香港臨床血液管理學會調查發現，疫情期間市民捐血意欲減低，捐血次數大減6成。（曾耀輝攝）

疫下血庫多次告急，香港臨床血液管理學會調查發現，疫情期間市民捐血意欲減低，捐血次數大減6成，即使疫情緩和亦有逾8成市民無重拾捐血習慣，學會強調血液並無代替品，需依靠市民定期捐血，籲商業機構及學校等與紅十字會合辦捐血日助重拾捐血習慣，同時促醫學界全面採用血液管理治療方案，減少不必要輸血，更有效分配血資源。

香港臨床血液管理學會在今年7月委託香港民意研究所，訪問452名18至50歲港人疫下的捐血習慣及對血液管理的了解，發現有63%受訪者曾經捐血，但捐血次數在第1至第4波疫情期間大減6成，由疫情前人均每年捐血1次減至0.4次，及至第5波疫情高峰期，更有87%曾捐血者沒有捐血。

調查也發現，曾捐血者中有38%表示疫情減低捐血意欲，其中71%指是因憂慮感染而減少非必要活動，68%稱疫情導致沒心情捐血，亦有63%指疫情下無捐血已失去捐血習慣。調查同時指出，該38%受訪者中逾8成在疫情緩和後均沒有恢復疫情前的捐血習慣。

調查亦揭，73%受訪者誤以為香港現時有採用「人造血」，且有27%認為疫下非緊急服務減少，血液需求也會減少。

▲ 周雨發（左）、鄭鴻佳。（曾耀輝攝）

學會主席、麻醉科專科醫生鄭鴻佳表示，疫下市民憂慮感染可以理解，惟疫情引致市民心情欠佳及失捐血習慣令人憂慮，提到隨人口老化，本港每年血液需求均有3至5%增幅，且每日均有大量慢性病、手術或癌症病人等依賴捐血續命，失捐血習慣直接影響血液收集，部分病人的治療或要延期。

鄭又強調，本港的血液供應一直自給自足，有賴市民恆常捐血，而「人造血」僅在研究階段，故目前沒有任何代替品，呼籲市民如情況許可應定期捐血，讓病人輸血續命，亦呼籲商業機構及學校積極聯絡紅十字會合辦捐血日，助重拾捐血習慣。

學會前主席、麻醉科專科醫生周雨發亦促醫學界全部採用病人血液管理治療方案，即避免不必要輸血，及採取輸血較少的微創手術等，確保血液穩定供求平衡，舉例以往腎衰竭患者要改變血色素不足問題只能靠輸血，但近年引入的治療所方案可透過處方紅血球生成刺激劑，令病人自行製造紅血球，減少對輸血的需求，冀以此更有效分配本地血資源及改善治療所效果。

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記者：黃小冰