【貼地育兒】霍啟剛一家遊昂坪市集感冷清　呼籲實施「0+0」重振香港旅遊業

▲ 霍啟剛一家五口遊大嶼山。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員兼霍英東家族的長孫霍啟剛與跳水皇后郭晶晶結婚至今10年，育有1子2女，一家五口閒時就全家出動去享受香港的大自然風光！日前的國慶日，霍啟剛與太太郭晶晶帶同3子女去到大嶼山天壇大佛及昂坪市集一日遊，還坐水晶纜車車廂，留下足印的相片，非常溫馨！不過他遊昂坪市集時，似乎對香港的防疫政策有些意見，他呼籲港府盡快實施「0+0」，吸引海外旅客來港，重振香港旅遊業。

▲ 遊天壇大佛。（facebook圖片）

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霍啟剛出身名門，家族身家估計最少300億港元，一家住清水灣獨立屋，估計至少1.6億！自與郭晶晶結婚後，兩人育有1子2女，雖然是豪門但兩人奉行貼地的育兒方向，會帶小朋友坐公共交通工具，也會去平民的玩樂地方。國慶當天，霍啟剛一家五口就到大嶼山旅行，打扮非常貼地，細仔細女掛上風扇仔解暑，而晶晶則將手機掛在腰間，隨時隨地為仔女影靚相！期間，還巧遇本地藝術家為他們畫下全家福，啟剛將相片及感受放上社交網寫道：

趁着國慶週末假期，一家人去大嶼山天壇大佛一日遊，偶遇一位本地藝術家，睇到好多佢嘅油畫作品，其中一幅大澳景色真係好靚。

作為議員的啟剛雖然親子出遊，但仍不忘國家大事，他在留言提到防疫政策，希望港府盡快實施「0+0」，重振香港旅遊業：

今次嚟到昂坪市集，冷冷清清，好多舖頭因為生意唔好冇開門做生意，希望我哋可以快啲實施「0+0」，吸引海外旅客來港，重振香港旅遊業，再次見到朝氣勃勃、人頭湧湧嘅香港。

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霍啟剛一有時間就會跟3個子女親子旅行，早前他在網上上載一家落田的照片，郭晶晶與霍啟剛的教育理念是要捨得讓孩子吃苦，他們帶兒子插秧，體驗農耕生活，令他們懂得糧食的來之不易，還有會讓孩子幫手洗車，幫忙做家務。另外，郭晶晶會跟小朋友訂下規距，而且必須要遵守，例如回到家要先做好功課再玩耍。

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責任編輯︰王明芳