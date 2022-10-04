【譚仔小姐】「東東」以10票當選《譚仔小姐》　明天聯麥明詩+沈殷怡出席活動Sell米線

▲ 愉景新城分店店長「東東」以10票當選《譚仔小姐》。

《2022譚仔小姐競選》的唯一候選人、來自愉景新城分店店長汪東娥「東東」在出席投票的10名選委中以10票的支持票獲勝，當選「譚仔小姐」，得票率100%。為了鼓勵有志之士加入「譚仔姐姐」的大家庭，譚仔更發布比賽的精華片段。

在比賽中，東東率先以黃色晚裝亮相，並淡定地接受司儀的答問環節，不但攪笑地要求司儀以譚仔話重覆問題，更建議舉辦新增一個普天同興的日子 - 「魚湯米線節」，不忘為譚仔宣傳將於10月6日全線推出的「脆肉鯇木瓜魚湯米線」。她最後更以字正腔圓的「譚仔話」表示：「講到美線（米線），禾都係十優姐姐嚟㗎！」

出爐「譚仔小姐」東東不但肩負推廣譚仔的美麗「線」命，更將於明天（10月5日）聯同兩位有律師學歷及擁有好身材，同樣有選美背景的麥明詩（Louisa） 及沈殷怡（Shirley）齊齊現身試食。

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出爐「譚仔小姐」

於譚仔工作近4年的東東對當選「譚仔小姐」感到十分榮幸，她表示歡迎多一些有志之士加入譚仔姐姐大家庭，更分享她的得獎感言：「作為過來人，我在譚仔工作了4年了，感覺自己煥然一新。參加譚仔小姐應該是我做過最瘋狂的事，在完全陌生的領域自我挑戰好多次，同時對香港文化及香港這個城市有更加深入了解。除了人工好、福利好、穩定的工作，還感受到公司體恤員工的溫暖，非常感恩。加入譚仔還有幕前演出機會，令到好多不可能的事都會發生，最初擔心講不好廣東話會給人笑，與客人難以溝通，後來發現發音不標準是沒緊要，反而成為更有特色的譚仔話，拉近與客人的距離，亦不會被人取笑。做人最緊要是心地好，肯做肯學，在譚仔會有很多工作機會，有無限可能。最後，我特別想感謝一路支持和幫助我的同事以及CEO Daren，我不會放棄學廣東話，我愛香港。」

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隨時有「演出」機會

譚仔雲南米線於1996年於香港開設第一間專營米線的快速休閒連鎖餐廳，25年來還有譚仔姐姐陪伴著香港人一起成長。時至今天，米線已經成為了備受歡迎的新一代爽心美食，而譚仔姐姐和譚仔話更成為了香港文化之一。

為配合業務發展，譚仔現正公開招聘大量全職及兼職前線員工，員工月薪更可高達港幣2萬多元，並享有超過10多項員工福利，有良好晉升及「演出」機會，流利「譚仔話」更可獲優先考慮。譚仔前線員工不但獲得專業餐飲樓面訓練工作機會外，更有機會踏上銀色旅途，加入樂壇出歌、與人氣藝人拍攝廣告及微電影，幕前演出絕不遜傳統選美勝出的佳麗。