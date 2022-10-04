【高球場建屋】高總已提交反對收回意見書　稱高球場為年輕運動員培訓基地

▲ 高總與油尖旺民政事務處主辦油尖旺區「電子高爾夫球同樂日 2022」。（陳靜儀攝）

為慶祝73周年國慶暨香港回歸25周年，香港高爾夫球總會與油尖旺民政事務處由今日（4日）起，一連3日於香港文化中心露天廣場舉辦「電子高爾夫球同樂日 2022」。出席活動包括香港高爾夫球總會會長謝思訓、油尖旺民政事務專員余健強及香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊。

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同樂日由職業高球教練指導市民利用模擬器學習高爾夫球基本技巧。高總希望透過是次活動將高球運動帶入社區，讓更多市民有機會認識高球和親身體驗揮桿樂。

對於政府擬收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地建屋，城規會改劃諮詢期間接獲多達6,791份意見，逾9成屬於反對收回，大多數來自高球界及鄉事派，但前規劃署署長凌嘉勤、公屋聯會則支持。

香港高爾夫球總會會長謝思訓表示，總會亦有提交反對收回的意見書，他認為香港定位作為亞洲金融城市，面對其他鄰近城市的競爭，除金融外；作為國際城市亦須一些國際體育盛事、場地作支撐，粉嶺高球場多年來都為本港作出貢獻。

他指高球運動員不能經常倚賴虛擬或機械訓練，需要實地感受天氣、球場的變化，而粉嶺高球場作為本港年輕運動員的培訓基地是不遺餘力，在各方面本港都需要這類場地，希望粉嶺高球場能繼續為本港體育作出貢獻。

另外，謝思訓指高總已排期今年舉辦男女子業餘電競高爾夫球錦標賽，賽事分兩日舉行，單日為36洞比賽；而高總亦正與有關方面相議訂立專為虛擬高球而設的球例，令虛擬球賽的進行變得更規範化，冀讓高球運動在線上線下並駕齊驅。

活動期間將有設戶外帳篷，職業高球教練會在場指導市民，如何利用模擬器學習高爾夫球基本技巧。

活動時間表及詳情如下：

日期：10月4日至6日

時間：中午12點至晚上7 點

地點：尖沙咀香港文化中心C區廣場

費用：全免

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記者：李榮忠