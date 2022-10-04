【打擊酒駕】警方龍池徑截查車輛　揭司機與女乘客交換座位　車上四人同被捕

▲ 警方昨日（3日）在東九龍進行代號為「追捕者」的打擊酒後駕駛行動。（警務處）

警方東九龍總區交通部昨日（3日）於區內進行代號為「追捕者」的打擊酒後駕駛行動，行動中在龍池徑近龍翔道巡邏期間發現一輛私家車形跡可疑，上前截查懷疑司機與女乘客交換座位，經調查後該名28歲男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」及「妨礙司法公正」被捕，同車3名乘客涉嫌「妨礙司法公正」被捕。

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行動中，警方在龍池徑近龍翔道巡邏期間發現一輛私家車形跡可疑，上前截查時懷疑28歲男司機與同車的28歲女乘客交換座位。經調查後，男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」及「妨礙司法公正」被捕。該名女乘客與另外兩位同車、分別34及35歲的男乘客涉嫌「妨礙司法公正」被捕。

另外，警方在巡邏期間發現一部私家車在觀塘繞道東行近宏照道高速行駛，期間多次超車，遂上前截查，該名34歲姓孫本地男司機涉嫌「危險駕駛」被捕。

警方指，上述被捕人士已獲准保釋候查，並須於11月上旬向警方報到。警方提醒駕駛人士，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，可被判處監禁和停牌；危險駕駛行為一經定罪，最高刑罰為監禁3年及罰款2.5萬元。而「妨礙司法公正」同屬嚴重罪行，違者可被判處七年監禁及罰款。

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責任編輯：江麗盈