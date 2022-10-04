【桌球大師賽】8位世界級桌球手來港獻技　包括世一奧蘇利雲

▲ 8位世界級桌球手來港獻技，包括世一奧蘇利雲。（香港世界桌球大師賽Facebook）

為慶祝香港特別行政區成立25周年，香港桌球總會邀請到8位世界級桌球高手，包括世界排名第一的奧蘇利雲、羅拔臣、沙比、吳安儀等，一連4日來港獻技，在廣大觀眾見證下一較高下。

香港世界桌球大師賽社交平台今日（4日）表示，奧蘇利雲、沙比、羅拔臣、希堅斯及趙心童已抵港，而目前只餘下少量門票，憑票入場的觀眾更可以參加球手簽名會，與一眾桌球大師合照留念。

香港世界桌球大師賽2022活動詳情：

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責任編輯：李榮忠