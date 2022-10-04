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【入境檢疫】機組人員即日起取消外地閉環隔離　國泰稱會恢復更多航班

社會 15:58 2022/10/04

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機組人員即日起放寬檢疫措施，取消到外地需閉環式隔離

國泰航空引述港府決定由今日起調整適用於機組人員的特定檢疫條件，取消機組人員到外地需要進行閉環式隔離的規定，而返抵香港後第1日至第4日都要接受核酸檢測，而過去7日未曾執勤在外站逗留的航班的話，抵港當日在機場接受檢測就可獲放行。

國泰歡迎港府安排，並指有關調整令在增加更多航班方面更具靈活度，加強往返香港樞紐的航班網絡聯繫。國泰指會繼續在可行情況下盡快恢復更多航班，惟重建運力仍需要一定時間 。

調整安排包括在外站毋須接受隔離，但除飲食外，機組人員在外站逗留時需避免在公眾地方進行脫掉口罩的活動、前往人多擠迫地方（如酒吧及酒館），及參與大型聚會。

返抵香港後，即日往返航班，而過去7日又未曾執勤在外站逗留的航班的話，抵港當日（第０日）後接受檢測就可獲放行；在外站逗留後，抵港當日（第０日）需「檢測待行」。而返港後第1日至第4日都要接受核酸檢測

持續要求包括來港前進行快速抗原測試，返港後第1日至第3日進行快速抗原測試，執勤除內地返港航班後需接受為期3日醫學監察；機組人員返港後繼續獲豁免於疫苗通行證的黃碼限制。

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記者：鄧凱文

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