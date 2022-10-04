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【未成年女友】34歲男星與14歲少女拍拖　堅稱獲家長同意待中學畢業結婚

親子 17:51 2022/10/04

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一名34歲的印尼男星與年僅14歲的少女拍拖。

年齡無阻真愛，不過一名34歲的印尼男星近日公開戀情，與年僅14歲的少女拍拖，引起當地社會熱議。不少人認為父女戀是其次，更大問題是女方未成年，男星與小女友拍拖引來抨擊，當地兒童保護機構亦發聲批評。

綜合外國傳媒報道，34歲的印尼男演員Kriss Hatta最近承認與一名未成年少女約會，他在一個新聞發布會上向傳媒透露，目前正在與比他小20歲的人拍拖，即女方年僅14歲。他沒有透露女友的姓名，只表示她是一位年輕的女演員。

最新影片︰

兒童保護會要求分手

他分享與女友因拍攝電視劇而認識，雙方已拍拖半年，女方父母亦知悉他們拍拖一事。由於女友是剛入行的演員，女友媽媽反對他透露女兒的身分，希望她通過自己的實力獲得知名度，而不是因他的關係才令她走紅。現在女友還是中學生，Kriss打算待她中學畢業就結婚。

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34歲的Kriss與14歲少女拍拖的消息令人震驚，社交平台瘋傳有關新聞，有網民批評他的行為，並指責他有戀童癖。印尼兒童保護委員會譴責Kriss，更發表聲明要求他與女友分手，並促請他為其他年輕人樹立好榜樣。即使戀情遭到強烈反對，但他仍嘗試說出他與少女拍拖的理由︰

她可能很年輕，但以她年齡來說，她已非常成熟，可以像成年人一樣戀愛。

他甚至將自己的情況與荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）相提並論，指對方亦經常與年輕女性拍拖。

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疑似女友真身出現

網民迅速起底，Kriss的14歲女友疑為新晉女演員Kheyla Afzah Zahra。她在抖音上的影片中可見她和一個男人在一起，而這個男人看起來很像Kriss。她在最近的Instagram帖文寫道，「我仍然是一名高中生……享受你的校園時光」，有網民留言「只管上學去，不必和大叔外出」、「哦，原來這是大叔準備迎娶的人」。

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責任編輯︰王明芳

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