【星二代】陳奕迅18歲女兒如徐濠縈餅印　康堤中小學讀女拔手球校隊精英

▲ 徐濠縈罕有分享女兒陳康堤的側面照賀18歲生日。

歌手陳奕迅（Eason）與太太徐濠縈於2004年誕下女兒陳康堤，2016年結婚，一家三口生活美滿。Eason和阿徐視獨女為掌上明珠，安排她入讀名校女拔一條龍直升，康堤都好爭氣成為校內手球隊精英。阿徐昨晚罕有分享康堤的側面照，以賀女兒18歲生日。

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10月4日是康堤的18歲生日，阿徐準時於凌晨12時在社交平台發布女兒的照片，簡單寫上「18」，並在限時動態分享老公Eason的歌曲《大個女》及John Mayer的《Daughters》，憑歌寄意。

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阿徐共分享了3張照片，第3張是康堤小時候的照片，第1張是康堤的全身側臉照，但第2張側臉照則引起爭論，究竟是康堤還是阿徐的側臉，連圈中好友梁漢文都留言問：「究竟第二張係邊個？分唔到」，很多網民也分不出是徐濠縈還是康堤，可見兩母女非常相似，但肯定的康堤現在手長腳長，身型高䠷。

▲ 康堤與上山詩鈉女兒Hilary早兩年齊齊為劉嘉玲慶生，激罕曝光正面樣。（IG圖片）

手球校隊成員 學業毋須補習

數年前阿徐與康堤被傳媒影到放學後現身鬧市，可見康堤已高過媽媽，或許與康堤常做運動有關。康堤從小到大，都不時被影到仍身穿傳統名校拔萃女小學及其書院的校服，身為歌王之女，據說歌喉也不錯，阿徐曾表示女兒成績一直處於不用擔心的位置，也不需要補習，惟學科太深，自己也不懂得如何教導女兒，全靠她自己努力。

▲ 陳奕迅與徐濠縈結婚16年。（IG圖片）

康堤在學期間，其中一大挑戰是平衡讀書與運動，康堤是手球校隊成員之一，曾多次代表學校參加比賽。不過，康堤的生活低調，不希望外界認出她是「陳奕迅女兒」，故曾多次拒絕父母去學校看自己比賽。據悉連Eason想為女兒拍照，也只能偷拍，尊重女兒想在正常環境下成長。

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責任編輯︰王明芳