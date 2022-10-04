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【香港抽水王】林作稱效法曾志偉「禮貌性打招呼」　遭連詩雅+蝦頭拒絕：百思不得其解

娛樂 17:26 2022/10/04

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林作再使「抽水功」，今次向娛圈地位高的曾志偉挑機！

TVB高層曾志偉日前（9月30日）出席馬來西亞模特兒黎峇菈（Lebara）的生日會，熱情又好客的「獎門人」曾志偉除了滿足黎峇菈的生日願望陪伴過生日外，又落力為對方唱生日歌，更熱情吻賀壽星女。

事後曾志偉親解釋指，是經朋友介紹才認識黎峇菈，並在當晚才知對方生日，同時指非如部份報道所指是親嘴，而只是親臉，形容只是禮貌的Birthday Kiss而已。

【開心獎門人】大馬模特兒與曾志偉一吻揚名　一文盡睇黎峇菈猛料背景【多圖】

「百思不得其解」

向來愛抽水的「抽水王」林作，昨日（10月3日）在社交平台上載一張與連詩雅（Shiga）及楊詩敏（蝦頭）的合照，藉曾志偉吻賀大馬女模事件再次使出其「吸水功」抽水。

最新影片推介：J Lou專訪

林作留言：

今天見了兩位美女，打算按照曾志偉大哥的做法禮貌性打招呼。兩位都不願意。

難道是馬拉習俗嗎？親一下近嘴部的臉部而已，可能會親到一點點嘴，但純出於禮貌，沒有任何侵犯意圖，大家都不怎麼認識，有何不可？

為什麼我偶像可以，我不可以？百思不得其解。

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有網民笑言相中的林作「好驚咁縮埋一舊」，更抵死指「找鍾培生就可以了」、「罰一千萬」。

另外，有網民見到連詩雅與蝦頭這個組合，已揣測到林作將為兩女主持的網上節目《絲打圍爐》擔任嘉賓，紛紛表示：「絲打圍佬？期待😍」

撰文 : TOPick柴犬出動

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