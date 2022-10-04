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【偷食疑雲】林正峰向A0女神游嘉欣道歉　發文解釋跟劉溫馨無聯絡

娛樂 17:16 2022/10/04

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TVB上位後生仔林正峰澄清跟游嘉欣和劉溫馨的關係。

TVB上位後生仔林正峰今日（10月4日）被媒體報道指他背着緋聞女友「A0女神」游嘉欣，跟劉溫馨單獨約會及慶生，捲入「偷食」疑雲。

林正峰特意在今日下午於IG撰文回應事件，強調自己單身並還「好兄弟」游嘉欣清白，同時解釋跟劉溫馨於飯聚後沒有任何聯絡。

【偷食疑雲】疑與A0女神拍拖半年後偷食　林正峰被指背游嘉欣搭上劉溫馨

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林正峰回應

林正峰於IG發帖文回應事件，並附上以問號作背景的相片，他寫道：

真係好大個問號，百思不得其解，好多人都問我其實係咩事，覆唔晒，容許我係到講講幾點我最想講嘅。

1. 八月份我生日的時候同很多友人都有約食生日飯，而其中有一位前輩提出約食生日飯，雖然平時甚少傾偈，但因為係曾經合作過嘅前輩，諗住都只係聚一聚所以就去食，食完飯之後我哋都無同大家有任何聯絡，所以對今次呢件事都百思不得其解。

2. 我要重申我無收過對方任何禮物，對方著得靚因為對方剛完成記招，外套也是對方自己的。

3. 我要為到受影響的好兄弟游嘉欣致歉，十萬個對不起，佢成日比人擺咗上枱。

4. 我真係單身，現在無意亦不會想發展任何戀情，只想寄情工作。

最後，我亦學懂世途險惡，以後會更加小心同留意。

【金宵大廈2】與林正峰屬表兄弟　林景程改戲路演刻薄女婿獲讚戲路廣

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澄清傳聞

林正峰於今年3月宣布跟圈外女友Yuki分手，隨即被指早已搭上好拍檔游嘉欣，二人亦恰巧地同時確診新冠肺炎，康復後更齊齊遊大澳，令緋聞愈炒愈熱。

雖然林正峰和游嘉欣一直未有公開承認戀情，不過二人經常被發現結伴同遊，雙雙去看展覽及踩單車，二人被指拍拖至今半年。

不過林正峰最近被指背游嘉欣跟劉溫馨單獨約會，因而背上了偷食之名，他特意就事件撰文解釋。

撰文 : TOPick柴犬出動

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