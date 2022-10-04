【最新疫情】今增3,286宗確診　Omicron BA.4/5佔整體個案破9成

▲ 今增3,286宗確診，Omicron BA.4/5佔整體個案破9成（陳國峰攝）

本港今日（4日）新增3,286宗確診個案，包括3,014宗本地感染個案及272宗輸入個案，另錄得8宗死亡個案，分別為2男6女，年齡介乎66歲至96歲；當中4人無打針、2人打了3針、1人打了2針、1人打了1針。

272宗檢測陽性輸入個案當中，170宗為機場檢測樣本陽性、42宗為第1至3日樣本陽性、60宗為第4至7日樣本陽性。

院舍方面，有3間安老院舍共4名院友確診，致31名院友需檢疫。呈報陽性個案的安老院舍包括北角百福老人院、曉光（大角咀）護老中心，及保良局天恩護老院暨耆昌長者日間護理中心。

學校個案方面，有9間學校共9班因出現群組感染，需暫停面授課7日。

Omicron變異病毒株新亞系方面，衞生署公共衞生化驗服務處於9月25日至10月1日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.1%及90.3%（七天移動平均比例）。

截至昨日，共有1,651名確診患者留醫治療，當中有174名新增確診病人。新增呈報4名危殆病人及3名嚴重病人，現時合共有35名危殆及24名嚴重病人，當中11名危殆病人正接受深切治療。

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記者：鄧凱文