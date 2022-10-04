【入境檢疫】機組人員逗留海外期間不准到人多地方　回港後須每日核酸檢測至第4天

▲ 機組人員抵港後須「檢測待行」。（資料圖片）

政府今日（4日）公布。調整機組人員的檢疫安排，即日生效。營運航班往來海外地區或台灣的駐港機組人員，在逗留外站期間必須遵守特定的條件，回港時須「檢測待行」。

政府發言人指，往來海外地區或台灣的駐港機組人員，在逗留外站期間，除飲食外，必須時刻戴上口罩，亦不准參與大型聚會或到人多的地方，例如酒吧等。 至於他們抵達香港國際機場後，有別於一般從海外地區或台灣來港人士可「檢測放行」的安排，他們須「檢測待行」，即是必須在取得核酸檢測的陰性結果後方可離開機場，他們抵港後亦必須每天接受核酸檢測至第4天。



發言人指，已要求航空公司實施有效的機制，確保其機組人員逗留外站期間嚴格遵從相關要求；如有機組人員違反逗留外站條件，其特定檢疫安排的資格將會被取消。另外，航空公司會制定內部機制，對違規機組人員實施與違規嚴重程度相應的懲處。



政府發言人強調，有關調整是根據科學為本、精準抗疫、風險可控的原則而制定，相信有效協助航空公司提升運力，以期加強香港與世界各地的航班服務，使香港能發揮國際航空樞紐的作用，為旅客和商界帶來方便，促進經濟和社會活動的正常恢復。



政府稱，會繼續留意本地及全球的疫情，並適時檢討及調整空勤人員的檢疫安排。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴