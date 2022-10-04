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【失蹤人士】粉嶺五旬婦疑蝴蝶山失蹤兩周　丈夫懸紅5萬元籲提供資料

社會 17:19 2022/10/04

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(動感民安隊FB)

58歲女子林小儀自上月中離開寓所便告失蹤，其姓譚丈夫推斷事主曾往粉嶺蝴蝶山行山，於是報警求助。民安隊及義務搜索隊連日派員搜索無果，而義務搜索隊亦於上周五(9月30日)表示終止行動。至周日（2日），有行山客在北大刀屻發現林女使用的毛巾、水樽，搜索行動才再度展開，至今日（4日）仍在進行。林女丈夫今日（4日）在社交平台發文，指懸紅5萬元，希望尋回妻子。

動感民安隊在社交平台指，早前民安隊應警方要求，在粉嶺蝴蝶山一帶協助搜索失蹤人士，經多日行動未有發現。在收集、整理、分析連日行動的搜索路線、相關線索及資料後，山嶺搜救中隊連同其他搜救部隊在這幾天再次展開搜索行動。除了擴大搜索範圍外，亦在個別位置進行重點搜索。期望能儘快尋回失蹤人士。

林女丈夫。(FB)

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責任編輯：余思嵐

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蝴蝶 行山 粉嶺 民安隊

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