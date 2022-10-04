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【食用安全】港女買烏頭附粉色「不明物體」　網民揭真身：成條魚最好食嘅地方

食用安全 17:50 2022/10/04

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港女買烏頭附粉色「不明物體」，網民揭真身為魚扣，即魚的胃部。

近日有港女從魚檔購買一條烏頭，回家處理時發現附有一顆粉紅色圓形物體，遂在網上發文詢問大家是甚麼。有網民指出，該圓形物體是「魚扣」，即魚的胃部，爽口彈牙，有多種烹調方法，清蒸、爆炒都相當美味，不少魚檔都會自留，大讚檔販有良心。

該名女網民於Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，指在魚檔購買烏頭時，檔販將一顆粉紅色圓形物體留給她，於是詢問網民，「有無大神知道左上嗰粒係咩嚟，劏魚嗰個人留返粒嘢喺度，但我真係唔識」。

（Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

影片推介：

帖文一出，不少網民紛紛留言指該物體是「魚扣」，即魚的胃部，口感爽脆，並分享烹調方法，「通常在大排檔做魚扣煲或者爆炒，一般都係用青椒洋蔥直接爆炒」，直言是「成條魚最好食嘅嘢」、「魚扣係重點，條魚可以唔要」。

另有網民指出，大多魚販會將魚扣自留，或儲起出售，大讚這魚檔檔販有良心，「誠實魚檔，可以多啲幫襯」、「魚佬好好人，好多魚佬會偷偷收埋個扣」。

事主看到網民留言後亦表示「學到嘢」，「下次有機會發揮下」，而她最後採用了「鹽焗」的方法烹煮魚扣。

點擊下圖看更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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