【凍齡女神】袁彩雲建議戒吃白砂糖　解釋為何戒吃甜點可讓皮膚變好

▲ 袁彩雲分享其凍齡秘方。

96年港姐季軍袁彩雲，於09年與商人丈夫結婚後移居加拿大專心相夫教女，雖然已淡出娛圈，不過袁彩雲也不時於IG分享近況和Keep弗心得。

日前袁彩雲於IG呼籲網民一起以「戒吃白砂糖」來減肥，46歲的袁彩雲不但靠少吃糖來力保勻稱身型，彩雲更向TOPick分享5招凍齡秘方。

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▲ 袁彩雲呼籲大家戒砂糖1個月。（IG影片截圖）

戒食白砂糖

袁彩雲於IG分享一段短片，當中她寫道：

如果你有決心一個月之內不吃白砂糖，就同我一齊進行呢個「戒掉白沙糖的計劃」

你只要喺下面comment嗰度按「OK」或者按 「👌🏻」，就得喇！

你還可以寫埋那一個日子開始呢個計劃。

你們在這個戒白砂糖計劃裏面遇上一些困難，你亦都可以comment留言。大家互相支持，互相鼓勵去令自己身體更加健康！ 很期待你們的參與 這個 計劃大約可以喺11月頭結束，但如果你有決心延續的話，當然歡迎！ 大家加油

片段裡，袁彩雲指出吃白砂糖的壞處，她說：「食白砂糖，會容易引致失眠、暴燥、肥胖、欠鈣、蛀牙、專注力減低、高血壓和動脈硬化等。」

彩雲謂參與此計劃的網民要戒掉甜品如蛋糕和朱古力等：「可以多吃生果、乾果、新鮮肉類，盡量別吃加工食物。我現在食沙律不加沙律醬，可加橄欖油和少許鹽來調味。」

▲ 46歲的袁彩雲依然很美。（取自instagram）

甜點令腸道積毒素

另外，身在加拿大的袁彩雲接受TOPick訪問，她表示一年前信奉天主教，而教徒於復活節前夕進行「大齋節期」（Lent），而當時彩雲選擇了戒吃糖一個月，由於吃白砂糖壤處多，故她近日於IG發帖文呼籲大家戒吃一個月。

由於彩雲不算是甜品控，故戒吃白砂糖對她而言不算辛苦，她說：「起初只能飲清水會不習慣，我會在水中加點乾果和杞子。」

說到戒糖可令皮膚變好，彩雲表示當戒吃朱古力和蛋糕等甜點，腸道會減少積存毒素，皮膚質素或會變好。

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平日做適量運動

至於家人可有響應這「減糖計劃」，她笑說：「囡囡也沒有飲汽水，但她忍不住要食雪糕。」

美貌依舊的袁彩雲，獲不少網民大讚保養得宜，說到保養心得，彩雲說：「我不飲茶和咖啡等含咖啡因的飲品，另外我比較喜歡吃蔬菜；此外我聽營養師的建議戒吃牛肉，主要吃白肉和海鮮。」

除飲食外，彩雲平日會做適量運動包括瑜珈等，彩雲亦喜歡靠按摩來放鬆心情，她說：「雖然我現在的生活比較悠閒，但某陣時身心或經濟上面對很大負荷，自己未必意識到身體好崩緊，所以做適量的按摩可以減壓。」

彩雲亦謂心態決定一切：「要保持著開心的心情，好似剛剛跟朋友駕單車出外兜個圈，然後吃了碗越南河，雖然並非珍饈百味，但我已經好滿足，心中富有很重要。」

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精通5種語言

現年46歲的袁彩雲，其出身和學歷也十分優秀，年幼時隨家人移民德國，她精通5種語言包括德、法、英、粵語及國語，預科畢業後彩雲返港發展，並於1996年參選香港小姐，奪得季冠及「國際親善小姐」的獎項，隨後加入TVB。

除演出劇集外，喜歡下廚的袁彩雲更被派往綜藝組擔任飲食節目主持，還因為其德國長大的背景被委派主持2006年世界盃的一系列相關節目，而袁彩雲於TVB的告別作為2013年推出的劇集《談談情·練練武》。

2007年，袁彩雲跟飲食界商人江銘峯於溫哥華秘密註冊，在香港舉行婚禮後移居溫哥華，並淡出演藝圈，專心相夫教女，她不時於社交平台分享一家三口生活照片。

記者：游艾維

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