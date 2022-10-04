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【潮物速報】bossini與4本地藝術單位聯乘合作　推出香港情懷T恤系列

休閒消費 18:44 2022/10/04

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

bossini與4個本地藝術單位Vivian Ho、謝曬皮、奶茶通俗學及無紙用工作室合作推出香港情懷T恤系列。

時代巨輪一直變遷，近日多間擁多年本地歷史及文化的店舖，因為發展及疫情衝擊而逐漸沒入洪流之中。作為香港品牌的bossini珍惜這份香港情懷，因此與本地插畫師合作，以現代插畫帶大家穿梭大街小巷，演繹香港獨有的舊式店舖文化及香港人的共同回憶，重溫充滿人情味的Good Old Days。

bossini聯乘四個本地藝術單位Vivian Ho、謝曬皮、奶茶通俗學及無紙用工作室，將承載一代代香港人回憶的8種舊式店舖變成創作主題：理髮店、士多、當舖、涼茶舖、文具店、果欄、茶餐廳以及舊式戲院，設計出8款充滿香港情懷的Hong Kong Tee，緬懷及保留「The Good Old Days」的珍貴回憶。

同時希望透過此系列身體力行支持小店，因此推出買tee送tea活動，免費送出「Tee Time 小店優惠券」，讓顧客親身感受小店情懷，齊撐香港小店，支持香港味道。

Hong Kong Tee系列與4位不同領域風格的藝術家創作，紀錄本土店鋪的特色，數量有限，極具收藏價值。

最新影片推介：J Lou專訪

香港人集體回憶

90後本地藝術家Vivian Ho以其風格獨特、用色鮮明豐富的畫風創作了文具店、理髮店、士多、當舖、涼茶舖的T恤。文具店的紅色咭機以及彈珠抽獎機、涼茶鋪的鎮店金壺蘆、士多包羅萬有的貨架、理髮店的紅白藍旋轉花柱，相信也是不少香港人的集體回憶。

bossini X Vivian Ho 士多T恤 $199

聯乘謝曬皮　果欄拼搏

插畫師謝曬皮以貼地畫風紀錄下心目中的果欄。高低堆疊的水果箱、上落貨不斷的木頭車，從夜晚至凌晨的搬運，到早上顧客絡繹不絕，不分晝夜的果欄也正正展現了香港人數代人的拼搏精神。

聯乘奶茶通俗學　紀錄港式茶記情懷

茶餐廳至今依然是老中青的飯堂，展現了香港獨有的飲食文化。創作單位奶茶通俗學以港式茶記情懷為設計，然而堂食竟也成為了香港人在疫情下的難得享受，一句「堂食萬歲」絕對是不少人的心聲。

bossini X 奶茶通俗學 茶餐廳T恤 $199

聯乘無紙用工作室　港產片世一

無紙用工作室以獨特的懷舊電影畫報風格重現舊式戲院，勾起昔日功夫片喜劇片當道的輝煌時代，「港產片世一」的口號除了是對當年港產片的自豪，也展現對現今香港電影業的期盼及支持。

這個系列創作中滿載著港人重要的集體回憶，然而不少店舖逐漸辭別，除了高唱一句「懷緬過去常陶醉」，也願這份對香港的熱愛在時代巨輪下仍能繼續流傳。

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買Tee送Tea

除了設計主題T恤，bossini更身體力行支持小店，向各本土小店預購不同特色美食，轉化成「Tee Time 小店優惠券」，讓顧客免費體驗香港小店的獨有味道，同時讓香港人重新認識各類型的小店，支持小店文化及香港製作。凡到專門店購買任何一件Hong Kong Tee，即可獲贈「Tee Time 小店優惠券」一張。優惠券隨機發放，數量有限，送完即止。

此外，香港小店系列T恤每件售價$199，凡購買兩件可享八折優惠，亦可以優惠價（+$39）換購由Vivian Ho設計之限量版環保袋（共三款，隨機發放）。

凡購買兩件T恤，可以優惠價$39換購由Vivian Ho設計之限量版環保袋。

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責任編緝：馮雪怡

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