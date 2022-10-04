【職場際遇】讀IVE中同月入40K兼做業主　港男大學水泡科畢業得30K：寧願考低幾分讀IVE

▲ 工種唔同，冇得比嘅！

畢業後，很多人都會定時舉行聚會來聯絡感情和分享近況，不過同學聚會最忌就是拿收入作比較！有一名網民在連登討論區分享，指在一次的中學同學飯局中，得知考獲低分、不獲大學取錄轉讀IVE的中同，人工比自己高，當堂不是味兒！

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樓主表示自己在垃圾中學出身，全級只得幾個能夠入讀大學，他就是其中一人，不過他成績也不是特別好，只是剛剛夠分入讀大學的「水泡科」。他當時已經充滿優越感，覺得自己勝人一籌，直言是人生贏家：

以前讀間垃圾中學，成級計埋我都係得幾個入到U，雖然只係啱啱好夠分讀水泡科，但嗰時已經覺得對比其他同學，自己係人生贏家。

畢業幾年後，在一次的中同飯局中，見番舊同學，他得知自己的收入不及沒有讀U的中同，該中同在考不到大學後，轉讀IVE，現在做地盤監督的工作，月入40K，更已經買樓成為業主，反觀樓主只得30K，而且還是「無殼蝸牛」:

我雖然係叫做緊senior位，但月入計埋bonus都係得30K左右，仲儲緊首期唔知幾時先買到。

樓主表示：「點解當年唔直接降多我幾分去讀個IVE算？」不過網民就留言中同做地盤冇得比「人哋真係辛苦錢」。

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責任編輯︰王明芳