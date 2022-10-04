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【入境檢疫】「0+3」落實逾一周　機場出境量逾5.3萬人次　香港居民佔77%

社會 17:45 2022/10/04

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據入境處數據，過去八日香港居民經機場入境的人次普遍較出境少。（資料圖片）

「0+3」檢疫安排落實逾一周，據入境處數據，過去八日經機場出境的香港居民有逾4萬人次，其中國慶前及國慶當日，即9月30日及10月1日，經機場出境的香港居民均逾7,000人次。

據入境處出入境旅客流量統計數字，過去八日經機場出入境旅客總人次分別達約4.6萬及逾5.3萬人次，以平均數計算，每日平均有6,642人次經機場出境，較每日平均入境的5,747人次多約895人次。香港居民佔過去八日總入境人次的68%、佔總出境人次的77%。而內地及其他地區訪客，則分別佔總入境人次的32%、及佔總出境人次的23%。

綜觀八日香港居民經機場出入境的人次，入境人次普遍較出境少，兩者相差最多的日子為國慶前及國慶當日，在9月30日，香港居民經機場出境有7,252人次，較入境的4,031人次，多逾3,000人次；在10月1日，出境人次更較入境人次多逾3,500人次。

翻查9月16日至23日的數據，經機場出入境旅客總人次分別有約3.4萬及逾4.4萬人次，即「0+3」落實後至昨日，經機場出入境的旅客總人次分別上升一成半及兩成。

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責任編輯：江麗盈

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