【德保雪粒】本港最大製冰廠之一屯門廠房或被收回　餐飲業界憂短期冰量供應不足

▲ 食用冰粒生產商「德保雪粒」位於屯門藍地的廠房用地，則因為位處擬議公營房屋發展項目範圍內，將要被收回。（網上圖片）

食用冰粒生產商「德保雪粒」位於屯門藍地的廠房用地，則因為位處擬議公營房屋發展項目範圍內，將要被收回。有餐飲業界指，「德保雪粒」提供全港3、4成冰粒，一旦結業將大受影響。TOPick已向政府相關部門了解，正等待回覆。

在1981年成立的食用冰粒生產商「德保雪粒」，是全香港最大食用冰粒生產商之一。據了解，「德保雪粒」每日生產高達800噸冰，由於廠房處於藍地擬議公營房屋項目範圍，將要被收回。根據傳媒報道，德保的執行董事陳衍行表示，廠房位處擬議項目邊緣位置，他曾經查詢能否原址保留，不過政府以須興建公屋為由拒絕。他又稱，曾自行向元朗創新園查詢，得悉該區租金極高及租期較短，批評當局從未協助覓地重建廠房，只要求他們搬走，將他們逼入絕路。陳衍行又稱，「德保雪粒」現有約110名全職員工及接近40名外判職員，若最終找不到新廠址，他們的生計均會不保。

餐飲聯業協會會長黄家和指，「德保雪粒」和另一間「蕭邦生雪」是餐飲界主要使用的兩間冰粒賣家，「德保雪粒」每日為業界供應的冰量大概佔3、4成。他指，一旦「德保雪粒」結業，飲食界的冰粒供應將大受影響。他舉例全港大約有7000多間茶餐廳，所有的凍飲、甜品即使其他冰廠加大產量，可能短期內也會令食肆成本增加，或會轉嫁至顧客身上。

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▲ 食用冰粒生產商「德保雪粒」位於屯門藍地的廠房用地，則因為位處擬議公營房屋發展項目範圍內，將要被收回。（網上圖片）

記者：袁澍