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【即刻食好西】林君蓮愛韓國文化無辣不歡　崔碧珈讚法國男士夠浪漫

娛樂 18:47 2022/10/04

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崔碧珈亮相飲食節目《即刻食好西》。

由「型男廚神」湛錦鈿（Oreo Charm），率領J2ers陳欣茵（Sonya）、陳若思（Amber）、吳兆麟（Alan）及陳國麟（Doniven）主持的J2全新飲食節目《即刻食好西》，昨晚（10月3日）首播。

Oreo曾任職香港半島酒店法國餐廳，並參選過香港先生競選，獲封「型男廚神」當之無愧。為滿足香港忙碌的「嘴刁一族」，4位主持化身即食包測試員，每集「開箱」三款同一款式但不同牌子的即食包，價錢有平有貴，比較味道及抵食度，務求為觀眾找出每集即食包MVP。

蓮姐試食時雖然畀Amber嘅廚藝震撼咗，但佢依然全程好認真畀食評。

另外J2er每集又會輪流負責「自家煮」該集主題食物，除了有教煮步驟，更會計埋成本，絕對是愛吃一族的「即食包懶人包」。

昨晚（3日）播出的第一集邀得《聲夢傳奇》首季畢業生林君蓮（蓮姐）擔任嘉賓。曾有機會成為韓國練習生的蓮姐，自幼已是「SONE」（韓國女團少女時代的粉絲稱呼），喜歡煲韓劇及韓綜，故此對韓國語言、文化、飲食生活習慣瞭如指掌。

蓮姐又自爆是「辣妹」，每日至少一餐要食辣，她說：「平時做嘢做到好夜，我會鍾意凌晨煮韓國辣杯麵食。」蓮姐還親揭為何一直未有與韓國男生交往。

呢個節目嘅主角，其實係有「型男廚神」之稱嘅湛錦鈿（Oreo Charm）。


昨晚一集主題食物是韓國菜式「辣炒豬肉」，由Amber負責烹煮自家製版本；雖然Amber搵嚟外援Alan幫手切菜，調味時又落足心機，但仍遭「韓國通」蓮姐評為最難食，認真陰公。

試食完畢後，Oreo教用食品包快速烹調Fusion菜式「辣炒豬肉空氣奄列」及「韓式卡邦尼炒年糕」，更會公開如何令奄列充滿空氣感及打出豐盈軟綿蛋白的秘訣。

第二集嘉賓是笑容夠晒親切嘅「法國達人」崔碧珈Anita。

今晚（4日）一集嘉賓為女演員崔碧珈（Anita）。16歲赴英留學的Anita，透露讀書時期逢周六、日會搭火車去巴黎食法菜，笑指踏足法國次數應已超過500次，並謂最愛美食是「牛角包」。

問到法國男生與香港男生二選一會如何選擇時，她說：「法國男仔當然會浪漫啲，但香港男仔會細心啲。」

是集主題食物是法國菜式「紅酒燴牛肉」類，由Alan負責花足一小時烹調盛惠300港元的自煮版。

該集驚艷之處是不但三款食品包價錢差天共地，最平26港元、最貴130港元，26港元那包更喜獲正評，獲讚CP值高。

最新影片推介：J Lou專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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