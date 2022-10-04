【龍山寺奇案】命理師指「龍山寺早已不靈」　死者父親指女兒曾致電：撞到啲嘢

一名留學台灣、姓鍾的香港女學生，上周四（9月29日）被發現倒斃於台北龍山寺女廁內，遺下寫有「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩」、「請原諒我，不要隨便跟靈界的人溝通」等字條。

死者父母已抵台灣辦理認屍手續，其父親日前接受傳媒訪問表示，女兒因中學DSE成績未如理想，故2020年往台灣升學，但近兩年因為疫情關係，鍾氏夫婦沒赴台探望女兒。

他形容女兒個性比較文靜，因此在當地少結識朋友，無傾心事對象或因此而鑽牛角尖。

曾致電回家表憂慮

鍾父指女兒在剛過去的夏天曾回港與家人團聚，當時無異樣，但9月回台灣開學後，曾在一、兩次電話傾談時向母親透露不開心，更說：「我見到啲嘢，我撞到啲嘢」鍾氏夫婦本來打算疫情放緩後，預計在10月初與女兒往日本旅行散心，可惜現在卻天人永隔。

父親指，女兒沒被同學欺凌，也無金錢與感情轇轕，初步認同台灣警方判斷為自殺，但同時指案件仍有多個疑點未能弄清楚，並斥台警拒驗屍，同時指閉路電視曾拍到有男保安走過的鏡頭，懷疑有其他可疑之處。

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台灣回應鍾父疑問

鍾父又稱有追問細節，可是台警沒解答，批評有關方面處事馬虎，因此與妻子拒絕簽字，希望台警驗屍確定女兒死因，以及讓夫婦翻看全段閉路電視片段，同時亦考慮尋求律師援助，並會自行到龍山寺查證。

至於台灣方面回應解釋指，警方在事發當日下午2時許，接報後即趕往現場調查、翻閱相關錄影及收集證據，在翌日（9月30日）上午已由地檢署檢察官及法醫驗屍，澄清拒驗屍的指責。

▲ 台北龍山寺（經濟日報圖片）

龍山寺停止供香

另外，台灣《三立新聞》訪問當地命理師江柏樂指：「其實龍山寺早已不靈」，表示因近年為環保停止燒金紙、燒香、點蠟燭等，聲稱因此導致廟內兵將早就罷工：「就如同上班族沒薪水領，這樣的情況下，又有誰會上班。」

自從2000年起，龍山寺停止燒金紙；到2017年6月，變成只保留一座觀音佛祖爐；2019年5月，全面禁止遊客點燃蠟燭；到2020年3月，停止供香並禁止自備香品。