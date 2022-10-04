【3區污水陽性】涉西貢區、荃灣區及東區多個屋苑　港府派15萬個快測包

▲ 本港疫情持續。（陳國峰攝）

政府今日（4日）表示，環境保護署與渠務署在3區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。因應有關地區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約15萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

荃灣區 — 珀麗灣、舒安台、縉皇居、碧堤半島、深井村、深井新村、深井舊村、深井清快塘新村、深井光屋、海韻花園及海韻臺

西貢區 — 都會豪庭、慧安園、富麗花園、The Parkside、Capri、藍塘傲、帝景灣及嘉悅

東區 — 明園大廈第一至二期、糖水道及書局街附近一帶住宅

▲ 書局街附近一帶住宅污水檢測陽性。（政府新聞處）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

【TOPick診症室】胃潰瘍或是胃癌 大便變黑要留意 拆解胃潰瘍徵狀治療法

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴