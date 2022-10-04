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【英法研究】孕婦飲食或影響BB口味　胎兒「進食」紅蘿蔔羽衣甘藍表情大不同

兒童健康 19:08 2022/10/04

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英法一項研究發現，胎兒在母體內能「品嘗」媽媽攝取的食物味道，並會作出不同表情。

BB出世前有沒有味覺？原來孕婦吃甚麼，胎兒都會感受到！英國及法國一項共同研究發現，胎兒在母體內能「品嘗」媽媽攝取的食物味道，並會作出不同表情，甚至有機會影響BB出生後的飲食習慣。研究結果於上月21日刊登在學術期刊《Psychological Science》。

綜合外媒報道，今次研究由英國杜倫大學（Durham University）、伯明翰阿斯頓大學（Aston University）及法國National Centre for Scientific Research共同進行。研究對象為100名18至40歲、懷孕32至36周的孕婦，進行4D超音波技術掃描，觀察她們的胎兒接觸到媽媽攝取食物後的反應。

100名孕婦當中，有35人食用一粒含有400毫克胡蘿蔔粉，相當於一根中等大小紅蘿蔔；另有34人食用400毫克羽衣甘藍粉膠囊，相當於100克切碎的羽衣甘藍，兩組同時被要求不能攝取任何影響胎兒反應的食物或飲料。剩下的對照組受試者，則未有服用任何膠囊。

20分鐘後的超聲波圖像顯示，食用紅蘿蔔粉膠囊的孕婦，其胎兒大部分都偏向露出微笑，嘴角上揚；而吃下羽衣甘藍粉膠囊的孕婦，其胎兒則大多露出「哭臉」嘴扁扁；而對照組的胎兒則沒有同類反應。

研究反映孕婦飲食會影響嬰兒的健康和未來，參與研究的杜倫大學胎兒及新生嬰兒研究實驗室負責人Nadja Reissland表示，胎兒露出「哭臉」可能是對苦味的肌肉反應。若果胎兒在母體不斷「品嘗」羽衣甘藍的味道，出生後吃固體食物時，或更能忍受、甚至享受這種味道。

而研究員Beyza Ustun指出，看到胎兒對味覺的反應，與他們的父母分享後令人感到驚奇。他又指出，研究顯示嬰兒出生前，反覆接觸各種味道，或有助建立嬰兒出生後的飲食偏好，以培養健康的飲食習慣。

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責任編輯︰林綺玲

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