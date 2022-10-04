【校長專欄】疫下近3年戴口罩成習慣　校長眼中口罩背後的孩子百態

▲ 梁麗美校長眼中口罩背後的孩子百態。

疫情回穩，政府宣布9月26日開始放寬入境限制，不用在酒店隔離，只需家居自我檢測三天；但專家建議應維持「口罩令」，最快明年夏季才可考慮放寬。

現在佩戴口罩已成為我們的習慣，護己護人，實是必須。作為教育工作者，我在這兩年多的口罩日子裡觀察到孩子們一些現象，想和大家分享，也希望家長們能多加關注。

2020年2月因新型冠狀病毒襲港，教育局宣布延長農曆新年假期，後來學生需在家進行網課，直至4、5月才逐步恢復面授課堂。同學們除了要戴口罩外，座位上還要安放防疫膠板，課堂活動（例如小組討論、研習活動等）也需暫停，以盡量減少病毒的傳播。同學們與人溝通的機會相對減少，而口罩和防疫膠板更可能成為孩子們的保護罩︰面部被遮蓋了三分之二，平時說話聲線較小、信心較弱的孩子更漸趨沉默，不想回答老師的問題便低頭躲在防疫膠板後，彷彿這樣老師便看不到自己了。更甚的是膠板會妨礙孩子們的視線，影響眼睛健康。

最新影片︰

老師們在開會時討論解決方法，口罩不能脫，便鼓勵他們將說話的聲音放大，但仍要保持禮貌；叫他們要善用眼睛表達情感︰「眉開眼笑」、「眉飛色舞」、「眉舒目展」，口罩下仍可以讓別人感受到你的喜怒哀樂呢！另外，學校亦增訂了一批可以摺疊的防疫膠板，同學們在座位上吃茶點時才拿出膠板，更讓他們學懂如何妥善清潔及處理自己的膠板。課室的空間頓時感覺大了，隔膜也好像減少了。時至今日，學生們都已習慣了在口罩下進行活動及與人溝通，但我們仍不要忽略那些信心較弱的小朋友，切不可讓口罩成為他們的擋戰牌。

另外一點我們不可掉以輕心的是小朋友的心理發展。佩戴口罩是防疫措施，但家長切不可令小朋友過於驚慌。曾經遇到以下的情境︰在友人家裡作客，事前大家都做了快速檢測。但友人的孩子堅持不肯脫掉口罩，因為他怕被感染。朋友感到尷尬，我當然不介意，但擔心的是這可能影響孩子的心理及社交發展。

每一件事情的發生都是我們教導孩子的好機會。無論環境如何，都希望老師和家長們能夠以積極樂觀的心態引導孩子正面思考，好讓他們健康快樂地成長。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T