【正向教育】冼次雲小學改造校園增玩樂設施　校方冀提升學生幸福感

▲ 校方於4層的走廊加入不同遊戲及玩樂設備（梁偉榮攝）

大圍東華三院冼次雲小學校園上學年完成大變身，色彩繽紛的「水管」連接校內每層，有4層的走廊加入不同遊戲及玩樂設備，包括LEGO牆、棋盤等，讓各級學生可以一起玩樂。校長黃偉興指，希望透過改造學校環境提升學生幸福感，令他們享受校園生活。有學生興奮表示︰「以前無嘢玩，依家小息好開心！」

冼次雲小學參加「賽馬會幸福校園實踐計劃」，得以集結師生意見改造校園環境。校內其中4層走廊變身成嬉戲空間，每層設有圍繞不同主題的遊戲，其中6樓走廊為「Friend zone」地上畫有彩色的水管圖案及英文字母，學生可自創出不同小遊戲；又於5樓「Music Zone」，放置可敲出不同音階的長管，又有播放音樂的裝置；而4樓及2樓則為「Wall Zone」及「Game Zone」，分別設有棋盤及Lego牆等。

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校園改造主題為「遊•學•團」，包含「遊戲」、「學習」、「團聚」3個元素。學生特意設計將「水管」分布在校內不同角落，貫穿每層課室，代表着人與人之間的連繫，除了讓學生坐下聊天外，水管旁亦設有盆栽，讓學生照顧花草。

該校亦特意設立「遊學大使」，由各級的學生組成，負責協助其他同學使用遊玩設施。正就讀小三的丁朗喬是其中一名，他認為增設遊樂設施令他上學時更開心，更因此認識了其他年級的學生︰「識多咗朋友，唔識嘅同學都可以邀請佢一齊玩！」

校長黃偉興說，以往走廊沒有其他用途，但透過改造工程擴闊可使用的空間，令學生上學時充滿幸福感之餘，亦加強對學校的歸屬感，更享受校園生活。

▲ 「Game Zone」設有Lego牆。（梁偉榮攝）

活動主任鄺敬怡笑言，很久沒有看到走廊這麼熱鬧，經過時亦要小心翼翼避免撞到他人︰「學生以前匿喺課室嘆冷氣，依家就算好熱，佢哋都會出嚟走廊玩吓『猜皇帝』。」副校長翁曼詩指，觀察到不少較害羞的學生，在改造校園後，較願意與其他人交流︰「以往怕醜嘅小朋友可能都喺課室做自己嘢，但依家可能會喺走廊坐埋一齊，淋下花咁，同學間溝通都會多咗。」

「賽馬會幸福校園實踐計劃」由馬會慈善信託基金捐助，香港輔導教師協會、理工大學專業及持續教育學院、保良局、東華三院及15間本地中小學主辦，為期3年。計劃透過正向教育培訓，配合學校環境營造及多媒體教育資源，培養學生社交情意素養、正向思維和心理韌性。計劃亦設有教師及家長工作坊。

「水管」主題貫穿全校，點擊下圖即看更多校內設施：

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副校長翁曼詩指，學生上學不只學習知識，確保師生身心靈健康亦十分重要。她稱，學校由2019年開始設每周正向加油站，推行正向教育，透過「Brain Breaks」遊戲，讓師生之間建立關係。校方亦按學生成長需要，為每年級制定不同的學習目標，例如初小會學習處理及正確表達情緒、高小會學習運用性格強項為別人帶來正向情緒等。課程亦涉及關愛文化及溝通技巧等，讓學生認識及發掘個人24個性格強項。

該校亦透過「賽馬會幸福校園實踐計劃」，安排教師參與正向教育工作坊，涉及魔法班、沙畫等不同類型的活動。翁曼詩稱，教師工作壓力一向大，校方除關心教師情緒之餘，亦讓他們在教學工作以外發掘興趣，從而建立正向生活。另外，計劃亦提供家長講座及工作坊，例如靜觀步行、和諧粉彩班等，讓家長掌握正向管教的技巧，跟子女建立正向的親子關係。

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記者：黃悅晴