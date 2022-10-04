【強制檢測】66幢大廈納強檢　將軍澳Monterey、紅磡昇御門、北角富麗園等上榜【附名單】

▲ 66個指明地方被政府納入強檢名單。（資料圖片）

66個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，今日（4日）被政府納入強檢名單。於指定期間曾身處有關地方的人士，須於明日至後日（5至6日）期間進行病毒檢測。詳細檢測公告即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

將軍澳唐明苑唐輝閣

將軍澳和明苑和逸閣

將軍澳欣明苑欣梅閣

將軍澳叠翠軒 3 座

將軍澳Monterey 7 座(A翼及B翼)

將軍澳峻瀅 7 座

將軍澳將軍澳廣場 5 座

將軍澳將軍澳中心 2 座

將軍澳海悅豪園 2 座

將軍澳維景灣畔 13 座

馬鞍山頌安邨頌群樓

馬鞍山錦英苑錦悅閣

大圍美松苑盛松閣

沙田水泉澳邨欣泉樓

粉嶺嘉盛苑嘉耀閣

粉嶺榮福中心 3 座

屯門恆豐園 3 座

屯門兆山苑柳景閣

屯門兆康苑兆基閣

屯門富健花園 7 座

屯門兆麟苑富麟閣

元朗水邊圍邨康水樓

元朗朗屏邨畫屏樓

元朗新元朗中心 5 座

元朗新時代廣場 5 座

天水圍天富苑聚富閣

青衣綠悠雅苑 3 座

青衣盈翠半島 10 座

青衣藍澄灣 5 座

青衣曉峰園 1 座

葵涌葵芳邨葵智樓

葵涌葵盛東邨盛豐樓

葵涌葵翠邨綠翠樓

葵涌大窩口邨富民樓

荃灣象山邨翠山樓

荃灣環宇海灣 1 座

荃灣翠豐臺 3 座

荔枝角曼克頓山 6 座

大角咀角祥街75號中耀樓

紅磡昇御門 1 座

紅磡海逸豪園 16 座

何文田皓畋 2 座

黃大仙黃大仙下邨(一區) 龍澤樓

鑽石山富山邨富仁樓

九龍灣麗晶花園 8 座

九龍灣彩興苑彩薈閣

慈雲山慈康邨康秀樓

牛頭角牛頭角上邨常富樓

觀塘寶珮苑寶瑛閣

藍田康華苑怡康閣

油塘高翔苑高康閣

筲箕灣耀興道63號東霖苑

薄扶林華富一邨華建樓

香港仔雅濤閣 1 座

柴灣翠灣邨翠寧樓

鰂魚涌康山花園 3 座

北角水星街12號海新大廈

北角富麗園 C 座

上環帝后華庭 1 座

西營盤高街 9 號高雅閣

堅尼地城北街 16-26 號建隆樓

堅尼地城卑路乍街26號綠意居

鴨脷洲漁安苑瑚安閣

污水樣本檢測呈陽性的地點

青衣長發邨敬發樓

大圍新翠邨新儀樓

天水圍天恩邨恩盈樓

【TOPick診症室】胃潰瘍或是胃癌 大便變黑要留意 拆解胃潰瘍徵狀治療法

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴