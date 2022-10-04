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【強制檢測】66幢大廈納強檢　將軍澳Monterey、紅磡昇御門、北角富麗園等上榜【附名單】

社會 19:24 2022/10/04

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

66個指明地方被政府納入強檢名單。（資料圖片）

66個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，今日（4日）被政府納入強檢名單。於指定期間曾身處有關地方的人士，須於明日至後日（5至6日）期間進行病毒檢測。詳細檢測公告即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 將軍澳唐明苑唐輝閣
  • 將軍澳和明苑和逸閣
  • 將軍澳欣明苑欣梅閣
  • 將軍澳叠翠軒 3 座
  • 將軍澳Monterey 7 座(A翼及B翼)
  • 將軍澳峻瀅 7 座
  • 將軍澳將軍澳廣場 5 座
  • 將軍澳將軍澳中心 2 座
  • 將軍澳海悅豪園 2 座
  • 將軍澳維景灣畔 13 座
  • 馬鞍山頌安邨頌群樓
  • 馬鞍山錦英苑錦悅閣
  • 大圍美松苑盛松閣
  • 沙田水泉澳邨欣泉樓
  • 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
  • 粉嶺榮福中心 3 座
  • 屯門恆豐園 3 座
  • 屯門兆山苑柳景閣
  • 屯門兆康苑兆基閣
  • 屯門富健花園 7 座
  • 屯門兆麟苑富麟閣
  • 元朗水邊圍邨康水樓
  • 元朗朗屏邨畫屏樓
  • 元朗新元朗中心 5 座
  • 元朗新時代廣場 5 座
  • 天水圍天富苑聚富閣
  • 青衣綠悠雅苑 3 座
  • 青衣盈翠半島 10 座
  • 青衣藍澄灣 5 座
  • 青衣曉峰園 1 座
  • 葵涌葵芳邨葵智樓
  • 葵涌葵盛東邨盛豐樓
  • 葵涌葵翠邨綠翠樓
  • 葵涌大窩口邨富民樓
  • 荃灣象山邨翠山樓
  • 荃灣環宇海灣 1 座
  • 荃灣翠豐臺 3 座
  • 荔枝角曼克頓山 6 座
  • 大角咀角祥街75號中耀樓
  • 紅磡昇御門 1 座
  • 紅磡海逸豪園 16 座
  • 何文田皓畋 2 座
  • 黃大仙黃大仙下邨(一區) 龍澤樓
  • 鑽石山富山邨富仁樓
  • 九龍灣麗晶花園 8 座
  • 九龍灣彩興苑彩薈閣
  • 慈雲山慈康邨康秀樓
  • 牛頭角牛頭角上邨常富樓
  • 觀塘寶珮苑寶瑛閣
  • 藍田康華苑怡康閣
  • 油塘高翔苑高康閣
  • 筲箕灣耀興道63號東霖苑
  • 薄扶林華富一邨華建樓
  • 香港仔雅濤閣 1 座
  • 柴灣翠灣邨翠寧樓
  • 鰂魚涌康山花園 3 座
  • 北角水星街12號海新大廈
  • 北角富麗園 C 座
  • 上環帝后華庭 1 座
  • 西營盤高街 9 號高雅閣
  • 堅尼地城北街 16-26 號建隆樓
  • 堅尼地城卑路乍街26號綠意居
  • 鴨脷洲漁安苑瑚安閣

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 青衣長發邨敬發樓
  • 大圍新翠邨新儀樓
  • 天水圍天恩邨恩盈樓

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責任編輯：黃悅晴

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