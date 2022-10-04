【明日戰記】票房破6625萬成香港最賣座華語片　古天樂：香港電影漸露曙光

▲ 《明日戰記》創造香港電影票房新紀錄。

由古天樂監製及主演的電影《明日戰記》，從8月25日正式上映到今票房走勢一直凌厲，到今日（10月4日）香港票房終於衝破6625萬元，取代《寒戰II》成為香港電影史上最高票房華語片，寫下香港電影新歷史。

今日（10月4日）古天樂與片中另一主角劉青雲出席《明日戰記》特別放映，與舉辦包場放映團體的師生觀眾會面，同時這次也是劉青雲首次出席謝票活動。

古天樂接受訪問時大方講同期上映的另一套電影稱：「早幾天見子華在《飯戲攻心》感觸落淚，說不敢奢望超越《明日戰記》。其實疫情期間我們很需要正能量，很需要笑容，疫情剛開始緩和，其實喜劇非常重要，可以帶給大家歡笑以及一顆正面的心。」

他續指：「留意到這幾個月有許多港產片，包括《飯戲攻心》、《闔家辣》、《緣路山旮旯》、《阿媽有咗第二個》，其實可見香港電影漸露曙光，最重要是所有觀眾的支持，令同業一同進步。」

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▲ 古天樂與劉青雲齊為《明日戰記》謝票。

有信心破7000萬票房

古天樂更透露在這段時間團隊謝票共120多場，他自己也出席60多場。在旁的劉青雲即「食字」開玩笑稱：「但你個人還未『謝』呢！」古天樂指：「其實我好攰，但無論如何也要走下去，為我們的明日而戰！」

本月21日將為古天樂52歲生日，劉青雲指：「我有信心電影會衝破7000萬票房，到時希望能夠一併慶祝古仔生日，雙喜臨門。」當被問7000萬票房會否是最好的生日禮物，古天樂稱：「對我、對香港電影來說，也是最好的生日禮物。」

兩位好拍檔繼續互相調侃，當被問《明日戰記》拍前傳，劉青雲會否參與時，古天樂笑指：「前傳將會是一部動畫。」青雲隨即笑指：「我可以的！將我貼在膠片上拍攝。」古天樂回應說：「放心！你要配音。」

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