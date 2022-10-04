【免針紙案】港府澄清非直接廢除2萬多張免針紙　只不接納用作疫苗通

▲ 港府澄清非直接廢除2萬多張免針紙，只不接納用作疫苗通（資料圖片）

7名私家醫生疑濫發「免針紙」被捕，他們所發出的「免針紙」亦將由本月12日起失效，立法會議員江玉歡昨發文，批評港府僅用「合理懷疑」廢除2萬多張證明書沒有法律基礎，形容屬專橫手段及令法律界嘩然，詳情請看：下一頁。醫衞局今（4日）晚回應時強調，不接納相關豁免證明書作不適合接種的證明只屬於「疫苗通行證」下的安排，並非指政府直接廢除有關醫生發出的所有醫學證明書。

局方重申，考慮到有關私家醫生涉嫌濫發醫學豁免證明書而遭拘捕，而該等私家醫生發出的豁免證明書數量不成比例地高，有合理理由懷疑有關私家醫生未有遵從衞生署的指引，先為病人恰當診症作出臨牀評估而簽發醫學豁免證明書，因而未能符合《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）第17條下醫學豁免證明書的要求。

基於上述合理懷疑，港府不再接納7名涉事醫生過去發出的醫學豁免證明書，作為「疫苗通行證」下持有人不適合接種新冠疫苗的證明。港府澄清，不接納相關豁免證明書作不適合接種的證明只屬於「疫苗通行證」下的安排，並非指政府直接廢除有關醫生發出的所有醫學證明書。

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記者：鄧凱文