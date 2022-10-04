  • 29°C
香港時間 : 20221004日 (週二) 23:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【免針紙案】港府澄清非直接廢除2萬多張免針紙　只不接納用作疫苗通

社會 22:21 2022/10/04

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

港府澄清非直接廢除2萬多張免針紙，只不接納用作疫苗通（資料圖片）

7名私家醫生疑濫發「免針紙」被捕，他們所發出的「免針紙」亦將由本月12日起失效，立法會議員江玉歡昨發文，批評港府僅用「合理懷疑」廢除2萬多張證明書沒有法律基礎，形容屬專橫手段及令法律界嘩然，詳情請看：下一頁。醫衞局今（4日）晚回應時強調，不接納相關豁免證明書作不適合接種的證明只屬於「疫苗通行證」下的安排，並非指政府直接廢除有關醫生發出的所有醫學證明書。

局方重申，考慮到有關私家醫生涉嫌濫發醫學豁免證明書而遭拘捕，而該等私家醫生發出的豁免證明書數量不成比例地高，有合理理由懷疑有關私家醫生未有遵從衞生署的指引，先為病人恰當診症作出臨牀評估而簽發醫學豁免證明書，因而未能符合《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）第17條下醫學豁免證明書的要求。

基於上述合理懷疑，港府不再接納7名涉事醫生過去發出的醫學豁免證明書，作為「疫苗通行證」下持有人不適合接種新冠疫苗的證明。港府澄清，不接納相關豁免證明書作不適合接種的證明只屬於「疫苗通行證」下的安排，並非指政府直接廢除有關醫生發出的所有醫學證明書。

最新影片：

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

 

相關文章

【疫苗通行證】同行人士如屬紅黃碼將以聲響識別　懷疑濫發針卡失效後將發出提示
10:11 2022/09/28
【疫苗通行證】同行人士如屬紅黃碼將以聲響識別　懷疑濫發針卡失效後將發出提示
【疫苗通行證】資科辦預告安心出行3大新功能　康復者一鍵紅碼轉藍碼
06:00 2022/09/30
【疫苗通行證】資科辦預告安心出行3大新功能　康復者一鍵紅碼轉藍碼
【兒童疫苗通行證】逾千家長憂影響子女活動　小學旅行日擬安排未打針學生分開活動
19:06 2022/09/30
【兒童疫苗通行證】逾千家長憂影響子女活動　小學旅行日擬安排未打針學生分開活動
【疫苗通行證】兒童與家人入不了餐廳「被迫野餐」　議員批疫苗通行證越走越嚴代價大
18:59 2022/10/02
【疫苗通行證】兒童與家人入不了餐廳「被迫野餐」　議員批疫苗通行證越走越嚴代價大
【疫苗通行證】持紅碼20歲陽性男照掃碼入餐廳　被判罰款2,000元
19:24 2022/10/03
【疫苗通行證】持紅碼20歲陽性男照掃碼入餐廳　被判罰款2,000元
【最新疫情】醫管局今起放寬探病限制　騰出更多病床照顧非新冠病人
15:15 2022/09/30
【最新疫情】醫管局今起放寬探病限制　騰出更多病床照顧非新冠病人
【最新疫情】限聚令未放寬　梁栢賢：防疫風險角度而言不合邏輯
10:22 2022/10/02
【最新疫情】限聚令未放寬　梁栢賢：防疫風險角度而言不合邏輯
【最新疫情】新增3907宗確診　再多6名染疫患者離世
16:47 2022/10/01
【最新疫情】新增3907宗確診　再多6名染疫患者離世
【最新疫情】昨增3,529宗確診　另錄3宗死亡個案
16:58 2022/10/03
【最新疫情】昨增3,529宗確診　另錄3宗死亡個案
【最新疫情】今增3,286宗確診　Omicron BA.4/5佔整體個案破9成
今日 16:57
【最新疫情】今增3,286宗確診　Omicron BA.4/5佔整體個案破9成

你可能感興趣

【疫苗通行證】同行人士如屬紅黃碼將以聲響識別　懷疑濫發針卡失效後將發出提示
10:11 2022/09/28
【疫苗通行證】同行人士如屬紅黃碼將以聲響識別　懷疑濫發針卡失效後將發出提示
【疫苗通行證】資科辦預告安心出行3大新功能　康復者一鍵紅碼轉藍碼
06:00 2022/09/30
【疫苗通行證】資科辦預告安心出行3大新功能　康復者一鍵紅碼轉藍碼
【兒童疫苗通行證】逾千家長憂影響子女活動　小學旅行日擬安排未打針學生分開活動
19:06 2022/09/30
【兒童疫苗通行證】逾千家長憂影響子女活動　小學旅行日擬安排未打針學生分開活動
環境衞生 罪案 疫苗 傳染病 公立醫院 商場 衞生署 醫生 記者

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【偷食疑雲】林正峰向A0女神游嘉欣道歉　發文解釋跟劉溫馨無聯絡
今日 17:16
【偷食疑雲】林正峰向A0女神游嘉欣道歉　發文解釋跟劉溫馨無聯絡
【志偉吻賀】大馬模特兒被獎門人一吻成名　黎峇菈回應事件：懷疑自己許錯願望 　
18:56 2022/10/03
【志偉吻賀】大馬模特兒被獎門人一吻成名　黎峇菈回應事件：懷疑自己許錯願望 　
【生命鬥士】憶述Sheldon臨終前最後說一聲「媽媽」　母不捨放手︰等待在天國團聚
今日 11:58
【生命鬥士】憶述Sheldon臨終前最後說一聲「媽媽」　母不捨放手︰等待在天國團聚