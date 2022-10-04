【珍惜食物】蔡若蓮跑遍24間店收集剩餘麵包　響應樂餉社「Bread Run」

▲ 教育局義工隊響應樂餉社﹙Feeding HK﹚的麵包收集活動 。﹙蔡若蓮Facebook相片﹚

本港每天逾3,000噸食物被送到堆填區。教育局局長蔡若蓮日前與副局長施俊輝及政治助理蕭嘉怡，響應樂餉社的麵包收集活動，跑到遍佈不同地區的24間麵包店，收集剩餘的麵包，及後經樂餉社送到6間本地慈善機構。

蔡若蓮在社交網站表示，教育局義工隊早前利用工餘時間參加了樂餉社﹙Feeding HK﹚麵包收集活動 「Bread Run」，為收集麵包「跑起來」。活動當日，義工隊於下班後分成多個小隊出發收集剩餘的麵包，再運到樂餉社位於油塘的食物銀行；經過處理、分類和紀錄，再捐贈給有需要的人士。

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蔡若蓮指，她參觀了樂餉社和聽取介紹，了解到香港有不少善心企業，樂於分餉公益。她說，樂餉社擁有專業設備和超大的凍櫃，放滿了不同的食物，包括每星期接收至少40箱來自超級巿場的凍肉，而這些食物也需要大量的義工幫忙處理，教育局義工隊正為他們提供了一點的支援。

她分享道，這次義工隊能夠出一分力，把食物分配給有需要的人士，大家都感到十分有意義，又指這次活動只是一個開始，相信日後定會有更多的同工加入Bread Run的行列，齊齊拯救剩餘食物，為環保、為公益出心出力。

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責任編輯：陳葆琳