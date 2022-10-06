Slash發揮優勢為本　助SEN青年發展新路向

生活並非公式「一成不變」，年輕世代嚮往自主及彈性，一份工不等於一輩子，因此斜槓族（Slash）便應運而生，成為近年的流行用語。「Slash」源自符號「/」（斜槓），是美國作家Marci Alboher提出的工作態度，指一個人擁有多元的職業。有別於傳統打工仔，斜槓族可以自由選擇工作模式、工作時間，聽起來自由自在，令不少新世代趨之若鶩。斜槓族的彈性，也為工作帶來更多可能性，有特殊需要（SEN）青年也可以跳出傳統框框，透過培養興趣和技能，成為斜槓族。



過去有不少職訓計劃也證明了有特殊需要的人士工作能力不一定比他人遜色。自閉症青年專注細節、聽從指示、不怕刻板重複的工序，只要給予適當的職前培訓，加強他們的溝通和社交能力，選擇與他們能力和興趣相符的工作，便能裝備他們應對職場挑戰，增加就業機會。協康會在香港賽馬會慈善信託基金捐助下，在2020年12月展開「賽馬會共融．知行計劃─協康會『共創可能』」（簡稱賽馬會「共創可能」）計劃，聯同香港大學及3間社福機構，為15歲或以上，就讀高中及大專課程的特殊需要青年創建多元化就業機會，進一步推動社會共融。



賽馬會「共創可能」計劃 重優勢創建新工種



賽馬會「共創可能」計劃注重發掘SEN青年特質，以優勢為本（Strengths-based Approach）的介入手法，並對應其個性作出適合的工作配對，結合職場的就業支援，推動共融就業，並創造多元的就業機會。協康會賽馬會「共創可能」計劃項目經理鍾月樺姑娘表示，採用優勢為本的支援模式，有助特殊需要青年盡快適應環境：「優勢為本的支援模式，是先發掘青年優勢再加強訓練，有別於以往針對青年的弱項再提供訓練去迎合職位要求，按青年能力去創建新工作。」



無論是否具特殊需要，年輕人的成長路上很多時都在跌撞中覓方向，如果能夠有人能夠幫助年輕人發掘興趣志向，就如同黑暗中遇上明燈引領前路。賽馬會「共創可能」計劃正正是這一盞燈，讓SEN青年可以嘗試不同性質的工作，累積經驗和履歷。



敢於嘗試學做Youtuber



被診斷為高功能自閉症的俊翹，性格樂天，喜歡「對人」的工作，現於香港都會大學修讀酒店及可持續旅遊工商管理學士。他在高中時獲轉介到協康會，中學時的俊翹只顧讀書，不太願意嘗試，起初亦因為擔心自己說話太多惹人煩厭，抗拒參加中心活動，但在社工鼓勵下，開始參與不同的小組，例如生活技能小組、職前訓練、社交小組等。

賽馬會「共創可能」計劃創造機會讓學員探索自我，增強他們的軟性和硬性技能。在了解到俊翹溝通能力較佳，熱愛社交，協康會便安排他擔任擴香石製作導師、機構短片主持人及協助教材套製作。相較以往任職餐廳侍應、酒店前台招待員的服務性行業，俊翹認為賽馬會「共創可能」計劃讓他多了很多機會嘗試：「以前從未想過自己可以成為影片主持，嘗試過才知道原來自己也做得到。我也學多了一門手藝，可以教人製作擴香石，令我自信心高了，更願意去放膽嘗試。」

▲ 俊翹有多重身份，既是大學生，又是擴香石導師，在教授製作擴香石過程中與人互動，有很大滿足感。

親眼見證着俊翹進步的鍾姑娘也分享：「我最記得在疫情時他和社工合作主持ZOOM環節『星亮青年廣場』，他與其他學員互動，大談理想，表現頭頭是道，樂在其中。他現時更主動善用時間學習及參與Slash，了解自己的能力及強項，令目標愈加清晰。」俊翹希望未來可在酒店實習，為將來成為酒店從業員鋪路。

▲ SEN青年也有機會成為youtuber，俊翹早前在香港書展擔任短片主持，介紹協康會攤檔。

興趣衝破迷惘 冀成手遊設計師



天性健談、有創意的Jason同樣有高功能自閉症，現於協康會的早期教育及訓練中心擔任中心助理。他中六畢業後曾修讀數碼娛樂科技高級文憑，但中途輟學，曾經做過影片編輯，又做過搬運工作，亦曾做過市場助理，但沒有一份工做得長，面對前路茫茫，頓失方向。在Jason充滿無力感時，爸爸便介紹他參加協康會自閉症青年支援活動，Jason及後更被安排參與賽馬會「共創可能」計劃。



Jason一向擅長剪片、電子遊戲創作等工作，在現時的全職工作較未必能完全發揮，而賽馬會「共創可能」計劃就針對他的強項提供Slash機會，例如幫助協康會進行短片拍攝、剪片、甚至擔當短片主持工作。Jason坦言一向缺乏自信，但賽馬會「共創可能」計劃的社工給他很多機會嘗試，經常鼓勵他，令他敢於嘗試，在這個過程中，他更重燃了夢想。

▲ Jason勇於嘗試，曾為協康會父親節短片擔任主持。

他的轉變也令鍾姑娘有感而發：「Jason剛來中心時很被動，但他學習能力強，善用餘暇去進修他喜愛的IT範疇，看到他的目標逐步清晰。」



現時Jason更幫忙製作協康會家長資源中心的玩具圖書館資料庫，將各區傳統紙本記錄轉化成電子數據，方便家長查閱各中心的玩具倉存，藉此回饋機構。而Jason更重拾自己的目標，希望成立一間工作室，專門創作手機遊戲。

▲ Jason擁有IT技能，擅長剪片及電腦遊戲創作，社工便安排他為機構製作玩具圖片館資料庫，增加他的斜槓族經驗。

從俊翹和Jason的經歷，不難看到賽馬會「共創可能」計劃對SEN青年探索及發展職業生涯的幫助。計劃的專責團隊過去8個月已就50位SEN青年的優勢，度身訂造優勢為本履歷表；亦開創了三個非傳統工種，包括多媒體製作員、電腦編程員，以及司儀和真人圖書館活動大使等工作。此外，協康會也提供內部機會嘗試並累積經驗，並計劃未來與不同機構及企業合作，策動更多適合SEN青年的訓練機會。



僱主支援SEN青年五式

近年不少僱主有意聘請SEN青年，但未知如何在職場上支援，可以參考協康會提供的五個貼士：



1. 機構管理層推動

推動共融理念應該要以上帶下，貫穿整個機構



2. 友善工作間

提供員工培訓；鼓勵正面讚賞工作文化



3. 清晰工作指引

對過度活躍症及專注力不足人士，避免同時提供太多指令，以免資訊混亂



4. 朋輩協助適應

安排同事指導及協助SEN青年融入職場



5. 了解青年優勢

多留意他們獨有的優點和特質，讓他們在工作中發揮自己



協康會賽馬會「共創可能」計劃詳情：https://heephong.co/3e8jcM0

查詢電話﹕3956 4651



延伸閱讀：

僱主宜放大SEN僱員優勢共創工作機會（https://heephong.co/3C9ejKL）

「共融就業新趨勢 善用優勢為本」（https://heephong.co/3EiNI0D）



（特約）