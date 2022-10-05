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【刷單騙案】收8千元佣金後放下戒心　35歲女失93萬

社會 09:13 2022/10/05

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（資料圖片）

警方昨日（4日）接獲一名姓葉（35歲）本地女子報案，她指早前回應陌生人發出的招聘訊息，充當「網上刷單員」於購物平台點擊購物，推高商家名氣來賺取佣金。事主初時曾獲發約8,000元「佣金」，因而放下戒心，先後再按指示將共約93萬元，存入對方指定的4個銀行戶口，以作平台購物之用。惟對方得手後，隨即消聲匿跡。警方將案件列作「以欺騙手段取得財產」處理，交由九龍城警區刑事調查隊跟進。

警方再次提醒，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

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責任編輯：余思嵐

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