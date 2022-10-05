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【復常之路】林健鋒引述內地朋友：兩地檢疫安排有望在二十大後放寬

政治 16:17 2022/10/05

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林健鋒（右）引述內地朋友指，兩地檢疫安排有望在二十大後放寬。（林健鋒Fb圖片）

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，從內地朋友口中得知，本港與內地的檢疫安排，有望在中共二十大後放寬，但具體政策有待官方公布。實政圓桌立法會議員田北辰亦認為，二十大後兩地檢疫政策有調整。

林健鋒今出席立法會前廳交流會後見記者時提到兩地檢疫安排，他稱，內地對疫情的安排比較嚴謹，但相信內地政府會因應不同地方的情況，有不同的安排。他認為，讓內地居民來港消費，可改善本港旅遊及飲食等行業的情況，但強調，本港市民要做好防疫工作，他希望與內地關口越快開通越好。

放寬入境檢疫方面，林健鋒稱，自己向官員反映，「0十3」公布後，社會及外資企業反應正面，要求政府在不影響醫療負荷前提下，盡快做到「0十0」。

實政圓桌立法會議員田北辰。（馮漢柱攝）

實政圓桌立法會議員田北辰亦認為，二十大後兩地檢疫政策會有調整，認為香港對於內地的一個重要作用是先行先試，如果香港可穩住疫情，相信內地亦會改變政策。田北辰強調，本港有兩條「死綫」要堅守，即（1）一定要戴口罩；（2）進入脫口罩的地方一定要打針。

現時本港進入內地，要接受「7+3」檢疫安排，即7天在指定檢疫酒店隔離，3日家居隔離。

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記者：趙居逸

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