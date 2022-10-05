【兒童癌症】1歲B女哭鬧不止求診揭患惡性癌症　顱骨遭侵蝕成蜂巢狀

▲ 1歲B女哭鬧不止，揭患惡性癌症。

小朋友哭鬧不止，或許是身體出現毛病。浙江寧波一名1歲多的女童，因經常哭鬧，被家人帶往醫院檢查，不料竟發現顱內有病灶，而且顱骨骨骼已被侵蝕性破壞，最終確診為神經母細胞瘤。

據內地媒體報道，事發於浙江寧波市，家人見1歲多的小何（化名）經常哭鬧，帶她到市婦兒醫院兒科就診。醫生為她做頭顱CT，發現顱內有惡性腫瘤，顱骨骨骼已被侵蝕性破壞，呈蟲絲狀、蜂巢狀。

醫生更發現，其頭部並非原發位置，最後在右側腎上腺發現了原始病灶。家人得知消息後，難以接受，

這麼小的孩子，怎麼可能生惡性腫瘤呢？

檢查發現，小何的腫瘤已長得相當大，且位置轉移破壞了骨骼，因此醫護人員決定先做化療，直至今年6月，小何骨骼症狀明顯減輕後，才做手術切除腫瘤。

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兒童癌症早期症狀

醫生指出，幼童患上癌症與遺傳因素、環境影響和飲食有關。胚胎發育過程中，如果出現某個變異，或受不良因素影響，導致細胞的分化潛能發生障礙，沒有正常分化或分化停止，出生後就容易導致腫瘤。

醫生續指，3歲左右是各種母細胞瘤的發病高峰；6歲後兒童進入相對安全期，而到12至14歲則是骨肉瘤和淋巴瘤的高峰期。

兒童腫瘤早期症狀多為不明原因的發燒、淋巴結腫大以及腹部腫塊等，由於症狀不明顯，加上孩童沒有自述能力，所以很多實體腫瘤容易被忽視，發現時往往都已經是中晚期，而且幼童的惡性腫瘤進展極快，從第一期到第四期最快只要3、4個月。

不過，相對成人癌症轉移擴散後較難處理，小兒對化療藥十分敏感，不少患者在腫瘤擴散後仍能治癒，而早期患者更只需做手術便能康復出院，因此及早發現和治療是最重要。

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責任編輯︰林綺玲