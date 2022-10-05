【中年好聲音】屯門娜娜以本名+真面目亮相海選　新秀亞軍何國星+張明敏兒子同參賽

TVB舉辦全新選秀節目《中年好聲音》，邀請35歲以上並擁有「好聲音」的參賽者參加，節目於昨日（4日）於電視城舉行首輪面試，有上百人現身。網絡紅人「屯門娜娜」以本名參賽，罕有地以「真面目」示人。

另外還有曾參加《全民造星》的「爸爸級」人馬梁家賢（Hayden）、現年56歲的新秀亞冠何國星、昔日歌手周吉佩以及張明敏兒子張頌華等人參與面試。

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「屯門娜娜」早年活躍於屯門公園，是當年在街頭唱歌大媽引發的躁音問題起源的一份子，後來因為疫情問題，屯門娜娜轉戰網上直播界做直播主，又開設社交網站貼濾鏡強勁的「靚相」，想向KOL界進發。

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娜娜再現

於昨日舉行的《中年好聲音》首輪面試中，娜娜以本名董幸兒參賽，賽制是要求35歲以上仍抱有歌手夢的人參加，屯門娜娜首度正式公開年齡，原來她已屆36歲。真人面試未能加上濾鏡，娜娜再度以「真面目」示人，近日染了粉紅色頭髮的她盤起髮髻，穿上豔紅短裙，大曬腰間及大腿紋身。

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面試時娜娜唱跳《勁舞Dancing Queen》，面對一眾評審包括肥媽（Maria Cordero）、劉易昇、音樂監製張佳添，以及前來探班的TVB高層曾志偉，娜娜明顯怯場，比起在屯門公園的表演相對失色，唱跳不足一分鐘就被叮走。事後她接受《東張西望》的訪問，她直言因為很多網民覺得她會來參加，於是順應民意前來面試，但她又謂：「我無乜支持者，我嚟玩下，因為好得閒。」

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為中年人圓夢

《中年好聲音》的招募於本周五才截止，昨日曾志偉表示已經收到逾千人報名，聽到首輪面試的參賽者前來分享故事，志偉直言：「聽到佢哋嘅故事覺得完全符合我舉辦呢個節目嘅意思，起初一班人傾，覺得《聲夢傳奇》係幫小朋友追夢，《中年好聲音》就係幫佢哋圓夢。今次有藝員嘅媽媽參加，好開心。」

除了屯門娜娜，昨日還有不少熟悉的臉孔現身面試，包括1988年全球華人新秀歌唱大賽亞軍何國星，現年55歲的他當年雖然敗給了譚耀文，但贏過了鄭秀文。其父是有「香港遮王」之稱的何洪希，新秀結束後他曾參加藝訓班及配音訓練班，更曾加入TVB粵語配音組，約滿後離開了TVB並成為配音、口才及戲劇班導師。

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現年38歲的梁家賢（Hayden、前名梁奕藍）曾參加第一屆的《全民造星》，當年已經是人父，與太太育有兩子。參加《造星》前Hayden曾推出唱片，近年轉行做生酮食品生意。

建制派成員、愛唱《我的中國心》的前人大代表張明敏兒子張頌華亦有參加比參，剛滿35歲的他本來在內地從事房地產生意，近年因疫情回流香港，貴為名人之後他直言未有因此而感壓力，只想把握機會好好唱歌。

曾於15年前參加歌唱比賽的周吉佩，過去多年曾經組成樂隊、出歌及舉行演唱會，現時任職節目製作經理。

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