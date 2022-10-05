【功課難題】自告奮勇教5歲細佬做數學功課　7歲哥哥10分鐘後激到崩潰痛哭

▲ 哥哥教弟弟做數學功課，結果10分鐘後激到崩潰痛哭。（影片截圖）

家長教小朋友做功課不時動氣，很容易破壞親子關係。內地有7歲哥哥嫌媽媽教5歲弟弟做功課時太惡，於是主動教弟弟做數學題，怎料10分鐘後他亦投降，激到崩潰痛哭，他終於明白媽媽何以勞氣了。

綜合內地傳媒報道，9月29日，天津一名哥哥教弟弟做功課的影片在網上瘋傳，影片內容描述指7歲的哥哥自告奮勇教5歲弟弟做功課，可是不到10分鐘，哥哥已崩潰得嚎啕大哭。有關影片更登上熱搜，引起網民熱議。

最新影片︰

哥哥爆喊 弟弟一臉無奈

從影片可見，哥哥與弟弟在房間的書桌前同坐一張椅子，書桌上放有一些數學教材。只見哥哥崩潰大哭起來，激動得掩面痛哭。至於弟弟卻若無其事，只顧玩弄旁邊的書櫃。媽媽問弟弟，「老二，怎麼回事，把哥哥氣哭了？」弟弟轉向鏡頭時一臉無奈，在媽媽的提示下，他才拿起作業翻弄起來。

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媽媽解釋，哥哥當時覺得她教弟弟的態度不好，又很嚴厲，於是主動教弟弟，媽媽就去廚房煮飯。結果不到10分鐘，媽媽聽到哥哥的哭聲，趕緊去了解。原來哥哥教弟弟10之內的加減法，因弟弟「教極唔識」而激動，委屈地大哭起來。媽媽覺得哥哥教弟弟做功課教到喊的場面太有趣，因而拍下影片上載網上與大家分享。

網民︰哥哥不願再教做功課

哥哥曾哭著跟媽媽說，「弟弟太笨了，怎麼教都教不會啊！我已經很盡力了！」有網民覺得整件事好氣又好笑，相信哥哥以後也不願教弟弟做功課了，而他也明白媽媽教弟弟做功課有多不容易。

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責任編輯︰王明芳