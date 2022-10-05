  • 31°C
香港時間 : 20221005日 (週三) 13:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股走勢】大時代啟播30周年遇恒指中午曾升945點　丁蟹效應會否再應驗？

社會 12:47 2022/10/05

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

(商城雜記 Business Tales of Hong Kong)

TVB在1992年10月5日首播40集長劇《大時代》，劇中金句到今時今日仍令人津津樂道，被封神劇，轉眼間已經播出30年。這部以香港股票交易為背景的電視劇，卻無意間與股市的奇特現象聯繫在一起。恒指今早（5日）高開732點或4.3%報17811，甫開升幅曾收窄至603點，見17682點半日低，10天線(約17695)附近有承接，隨即升幅持續擴大，臨近中午曾升945點，高見18024。中午收報18013，升933點或5.5%。

另外，滙豐銀行及恒生銀行定期存款又加息，滙豐的港元新資金定期存款優惠年利率達2.8%，即$10,000存款一年，可獲$280利息。而恒生銀行特選客戶，由10月5日起至10月31日，憑新資金做定期存款可享4個月3.1%特優年利率。

1992年無綫播出由秋官主演的劇集《大時代》，其飾演的「丁蟹」一出，股市突然被推冧，就連秋官之後有份的劇集播出時，股市皆下瀉，30年來，真的萬試萬靈，外界形容此現象為「丁蟹效應」。據不完全統計，鄭少秋的電視劇、節目播出後股市有明顯下挫記錄的達到了32次。

【TOPick診症室】胃潰瘍或是胃癌 大便變黑要留意　拆解胃潰瘍徵狀治療法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

港元 恒生指數 加息 TVB 香港 滙豐控股（00005） 銀行

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【偷食疑雲】林正峰向A0女神游嘉欣道歉　發文解釋跟劉溫馨無聯絡
17:16 2022/10/04
【偷食疑雲】林正峰向A0女神游嘉欣道歉　發文解釋跟劉溫馨無聯絡
【未成年女友】34歲男星與14歲少女拍拖　堅稱獲家長同意待中學畢業結婚
17:51 2022/10/04
【未成年女友】34歲男星與14歲少女拍拖　堅稱獲家長同意待中學畢業結婚
【偷食疑雲】疑與A0女神拍拖半年後偷食　林正峰被指背游嘉欣搭上劉溫馨
14:16 2022/10/04
【偷食疑雲】疑與A0女神拍拖半年後偷食　林正峰被指背游嘉欣搭上劉溫馨