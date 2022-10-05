【港股走勢】大時代啟播30周年遇恒指中午曾升945點　丁蟹效應會否再應驗？

▲ (商城雜記 Business Tales of Hong Kong)

TVB在1992年10月5日首播40集長劇《大時代》，劇中金句到今時今日仍令人津津樂道，被封神劇，轉眼間已經播出30年。這部以香港股票交易為背景的電視劇，卻無意間與股市的奇特現象聯繫在一起。恒指今早（5日）高開732點或4.3%報17811，甫開升幅曾收窄至603點，見17682點半日低，10天線(約17695)附近有承接，隨即升幅持續擴大，臨近中午曾升945點，高見18024。中午收報18013，升933點或5.5%。

另外，滙豐銀行及恒生銀行定期存款又加息，滙豐的港元新資金定期存款優惠年利率達2.8%，即$10,000存款一年，可獲$280利息。而恒生銀行特選客戶，由10月5日起至10月31日，憑新資金做定期存款可享4個月3.1%特優年利率。

1992年無綫播出由秋官主演的劇集《大時代》，其飾演的「丁蟹」一出，股市突然被推冧，就連秋官之後有份的劇集播出時，股市皆下瀉，30年來，真的萬試萬靈，外界形容此現象為「丁蟹效應」。據不完全統計，鄭少秋的電視劇、節目播出後股市有明顯下挫記錄的達到了32次。

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責任編輯：余思嵐