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【入境檢疫】機組人員回港仍需「檢測待行」　工會冀取消直言非常辛苦

社會 10:32 2022/10/05

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機組人員回港仍需「檢測待行」，工會冀取消直言非常辛苦。（梁偉榮攝）

政府放寬機組人員檢疫安排，取消本地機組人員於海外強制逗留酒店的規定，可外出活動。國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩在今日（5日）在一個電台節目表示，機場人員在外站的逗留時間不長，多數是去超級市場買日用品，或到餐廳食飯等，這次調整令機組人員不需要長期留在酒店房間，形容等了兩年多，相信員工會遵從戴口罩及不能去人多聚集地方等的指引。

對於機組人員回港後則須「檢測待行」，即是必須在取得核酸檢測的陰性結果後方可離開機場，他們抵港後亦必須每天接受核酸檢測至第4天。

蕭詠恩期望港府可考慮取消機組人員抵港仍需「檢測待行」的安排，她認為同事經長途機回港後，仍然要等2至3小時，直言是非常辛苦，希望日後能逐步減少抵港核酸檢測日數。

至於相關措施是否能增加招聘吸引力，蕭詠恩指最大考慮因素仍是薪金及福利，期望復甦後，管方應考慮是否需要調整員工薪酬，否則只會出現員工流失，亦難以補給。

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責任編輯：李榮忠

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