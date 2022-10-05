【職場哲學】家中有事請特別休假　主管拒批：不能以家人為優先

職場打工難免會因身體不適或突發狀況需請假。但台灣一名網民發文，稱自己因家中因素需先排定休假日，結果主管答覆令其難以接受。

一名網友在《爆料公社》發文表示，因家裡及自身的緣故需要排休，也不會因此影響到公司運作或造成同事困擾，但竟收到主管回覆，「你不能以你家人為優先啊，那公司怎麼辦！」

主管的答覆讓原PO超無言，他滿頭問號地詢問，「第一次遇到這種人，不知道大家有沒有遇過這樣的公司...」

貼文曝光後，引起網民熱議，大批網民留言一面倒力挺，「建議離職，不要再助長慣老闆，慣主管的風氣了」、「員工上班不就是為了家庭，誰跟老闆一樣可以彈性上班加班不用管家裡事，當家庭不存在喔？」、「工作能換，家人沒辦法，有病的公司很多」、「哈，這前公司就是這樣啊」、「什麼樣的主管都有，還有主管要求家人出殯日能不能改的勒...」、「最好笑的是家人緊急送醫院，還不準假（特休），結果主管自己一生病不用請假就直接休了。」

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責任編輯：羅嘉欣