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【恐怖剝牙】24歲女剝智慧齒全身麻醉　引發不良反應高燒42°C喪命

健康 10:59 2022/10/05

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24歲女剝智慧齒全身麻醉，引發不良反應高燒42°C喪命。

新加坡發生一宗醫療意外，一名24歲女子接受拔除智慧齒手術，進行全身麻醉，未料引發不良反應「惡性高熱」，心跳飆升、高燒攝氏42度，搶救3小時後不治。

綜合外媒報導，該名24歲卓姓女子2019年因口腔右則疼痛求醫，發現是智慧齒所致，經醫療團隊評估，以及了解手術事項後，女子同意接受全身麻醉手術，拔除4隻智慧齒。

手術當日，麻醉師先為女子注入麻醉藥，再由醫生拔牙。在手術結束5分鐘前，女子開始出現輕微高碳酸血症，手術完成後，她的體溫急升至攝氏42度，心跳加速。

醫療團隊立即為她冰敷降溫，並在初步診斷為「惡性高熱」後，立即注射急救藥物，但情況未有好轉。其後她被送到新加坡中央醫院急救，約3小時後仍宣告不治。

影片推介：

本案於9月30日開庭宣判驗屍結果，根據驗屍報告，女子死於「惡性高熱」，法醫指出，麻醉師術前評估、醫療團隊急救工作等，均合乎標準程序，故此案應為醫療意外。

女子曾於2011年、2013年接受全身麻醉手術，當時沒有出現任何不良反應，家族成員亦沒有出現過惡性高熱問題，因此麻醉師不認為她屬於高危群組。

報道指，惡性高熱是一種罕見的遺傳基因突變，患者接觸麻醉藥物後會有機會出現不良反應，導致肌肉衰竭及嚴重生理功能障礙，死亡率極高。據統計，在西方國家中，約每5萬人之中會出現1宗病例，在亞洲國家更為罕見。

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責任編輯：羅嘉欣

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