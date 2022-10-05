【戀講嘢】Emma曾被以月薪四萬邀出國陪開會　大爆富豪公子「共享女友」變態招數

▲ 《晚吹戀講嘢》

由ERROR成員郭嘉駿（193）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）、郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV兩性清談節目《晚吹戀講嘢》，昨晚（10月4日）播出一集以「共享女友育成」為題，現年31歲的模特兒Emma前來分享富豪所設的女友育成共享計劃，又提及過往曾被開價出國「陪開會」的經歷。

一起首，193提到今集嘉賓Emma的男友不介意帶女友認識身邊的朋友，而且還可以分享，193形容是「神秘的育成共享計劃」，也指相信大家也沒有聽聞過。

女友育成共享

Emma指「育成」的意思是由零開始孕育，即是由甚麼也不會教至樣樣皆能。Emma指自己當時接受「育成」是大約19歲、20歲，仍在就讀大學，她就稱對方是Sugar Friend（金主朋友）。

至於「共享」即是一大群超級富有的公子會互相分享女生，各人要分別「育成」若干位女生。Emma稱不知道圈子當中有多少位男生，她指自己只是曾與數名男生見面。193追問：「女仔全部都係model feel、靚女嗎？」Emma指基本上全都是模特兒。

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她公開自己當時被加入「育成共享」的經過：「朋友介紹我去大型娛樂公司卡啦OK Opening，我個Sugar Friend係好乾淨，中環食飯見到嘅金融才俊，對方係30中。我當時無拖拍，又當識個朋友。佢有約我出街、去大學車我放學。我又有試過陪佢開會、去酒店食tea」。

她續指金主朋友很喜歡教「育成對象」學習餐桌禮儀、衣服配搭、認識不同品牌以及設計師的故事，不過她的金主朋友就是教紅酒與跑車知識，對方形容這一些是common sense。

另外，金主朋友曾在Emma生日時送她入門品牌的首飾，又曾帶她到半山寶雲道的的派對場所，不過對方從來對她也不會毛手毛腳、只有確定地牽手。Emma當時沒有拒絕這位已婚金主朋友的追求。

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被要求出國陪開會

金主朋友後來要求Emma陪他到美國開會，他看到Emma與朋友到新西蘭旅行的相片，就稱：「你都係背包旅行，睇你個樣都無咩錢，不如我offer一個錢你陪我」。Emma指對方提出可支付月薪四萬，Emma需陪他出國工作。Emma最終認為四萬元是太少，而當時自己從事模特兒工作也有一定的收入。

當Emma從新西蘭回港後，金主朋友再邀她外出吃飯。Emma說：「我覺得佢應該係驚我嬲，又唔想失去呢一個紅顏知己嘅感覺，我都有應約去食飯」。

▲ Emma未有回答應出國陪開會的邀約。（影片截圖）

香港女生在不同地方長駐

在飯局中，金主朋友指自己有一群一起長大的有錢朋友：「最變態嗰樣係兩個有錢人喜歡同一個女仔，但有一位唔係特別鍾意車，有一位又好鍾意車，男生就會教女生有關車的知識，然後就贈予該位男生」。

金主朋友的圈子認為這個方法是沒有問題，Helen認為他們已把女生當成一種產品，也是已扭曲的心理變態，也是靠這些學懂的技能去依附男性。

193問到有無一些很誇張的育成例子，Emma說：「他有幾位香港女生在中東亞布扎比、東京、大阪長駐，唔知道係去幾耐。」

Emma：搵真愛比較好

最後，Emma認為尋覓真愛是比較好，因為會令到人生舒服得多，她稱：「如果要好高攀有錢人圈子，其實都唔係好舒服，出街日日都要化妝、著高踭鞋。」

她在社交平台上載自己在ViuTV內的相，有網民看過節目後留言謂：「靚女 又有學識 使乜俾啲有錢佬包呀」。

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