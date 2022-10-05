【身心靈】在港推動音樂治療十年 　治療師張潔瑩：盼助家長改善親子關係

▲ 張潔瑩會利用各種小樂器提供音樂治療。（攝影：黃建輝）

音樂治療（Music Therapy）是近年頗為流行的身心靈項目，無論是私人機構或政府部門，亦有提供不同類型的音樂治療活動。擔任註冊音樂治療師近10年的張潔瑩，便一直以音樂為有需要人士提供情緒支援，當中除有癌症及抑鬱症病人，亦會以音樂作治療作為親子教育。

究竟音樂治療是甚麼？張潔瑩（Carol）解釋：「簡單來說，它便是透過科學化的數據和活動體驗，如單向的聆聽音樂及各種互動體驗，例如唱歌、演奏、繪畫、玩樂等方法，為受助者達到治療目標，包括減壓、焦慮、抑鬱，或為有特殊需要的小朋友，如患自閉症兒童去建立社交關係，或抒情內心感受，幫助改善受助者的身心靈發展。」

Carol現時會為政府醫院病人作治療，亦有作個別的治療課程，包括單對單以及小組形式。「近年亦多了公營或私人機構，為增加員工的身心靈發展，也會舉辦定期的互動體驗，因為大家愈來愈意識到，不是要到有病才去醫治，故甚至不用治療這字眼，而是以進行音樂活動來代替。」

▲ 創立治療中心近10年，Carol坦言面對不同挑戰。（攝影：黃建輝）

起步不容易

雖然音樂治療開始多為人識，張潔瑩指約10年前它絕非主流，全港可能僅約15個註冊音樂治療師。她對此有興趣也是機緣巧合：「我14歲起就在英國讀書，有年暑假到美國的音樂學院進修歌曲創作，無意發現有音樂治療這科目，因感有趣，後來就在英國看沒有相關的大學課程。」

Carol笑道：「當年教授也講，我返香港發展，可能很多人不明白音樂治療是甚麼，故我們要準備不同的解說方案，如一分鐘內的講詞、一杯咖啡時間的講詞，以至兩三小時的講詞等。」

2012年畢業後，她在港創立治療中心，坦言起步時並不容易，覺得自己不止是治療師，更是一個市場推廣員。「最初要常做宣傳，去幼稚園、特殊學校、老人院派單張，又要開設IG平台，還要為治療中心管數，而我一直沒有找拍檔或請員工，因為喜歡一個人去工作，所以自覺還有許多不足，如公眾教育可以做到更多。」

▲ 透過各種音樂互動內容，達到跟受助者溝通的效果。（攝：黃建輝）

助癌症病人紓緩

Carol近年亦有為醫院引入音樂治療，幫助癌症復康者做靈養服務，當中有不少難忘經歷。「記得自己首次接觸一位由醫院社工轉介的男性病人，他對音樂治療很抗拒，在20分鐘見面時間中，我嘗試讓他唱歌，或引導其講話，可是對方反而變得緊張，效果弄巧反挫，可說是一次挫敗的經驗。」

其後她向大學教授請教，改善治療技巧，並學習用受助者的年紀背景作切入點。「後來我為另一位女病人作治療，沒有問她想聽甚麼，自己就主動唱《上海灘》，這樣她就被音樂吸引住，順利進入療程。」

後來Carol發現這位病人看以樂觀積極，卻似乎暗藏自殺傾向，於是便向醫院社工匯報再作跟進，此個案也讓Carol重拾對音樂治療的信心。她分析：「音樂治療的內容很多時都要調節，如老人家便多講羅文、葉麗儀等金曲，年青人便由MIRROR、BLACK PINK入手，視乎不同受助者而調節。」

為自閉症童設計內容

除了重病者這些較極端例子，音樂治療亦往往應用於親子關係中。「有些家長可能不太懂如何跟小朋友玩耍，或者帶小孩去公園玩，自己就坐著做其他事；其實透過音樂互動體驗，如一些簡單樂器、敲擊，可達到互動溝通的效果。」

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她指音樂治療亦常用於阿氏保加症的小童，因為他們可能只是不擅於鑒貌辨色，但通過互動活動，都可以增加對孩子的了解。「當然自閉症有不同的譜系，如果是不能講話，甚至有自殘行為，或有特別體感需要如害怕嘈音，便要作出不同的設計內容。」

幾年疫情期間，對各行各業都帶來衝擊，張潔瑩的治療工作亦受影響，例如因醫療機構加緊防疫措施，她已久未能到醫院做靈養音樂治療，但就多了為社區團體的表演活動中，加入音樂治療的元素。

「這幾年很多人因為工作或經常要困在家中等不同因素，容易受困擾或感到焦慮，有時間的話，能做一小時的放鬆活動體驗，對抒緩情緒是有幫助。」她又建議，就算不去找尋治療，有時在家可以高聲唱唱歌，已是很好的自我治療。

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作為一位管理情緒的治療師，Carol又如何為自己減壓？她笑道：「我也是喜歡唱歌啊，平時我也會做街頭演出，在我的生活中，有三分一是做治療，三分一是音樂教育，另外便是表演工作，而三者都很喜歡。」

Carol又指，自己有兩個電話號碼，一個是工作用，一個是私人用途，而她在放工後，若沒有必要事情，便不會看工事的電話信息，盡量平衡自己的工作和生活。

記者：陳家昌

