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【日本旅遊】福岡機場兩分鐘車程THE OUTLETS北九州　平掃名牌+玩全球最大夾公仔機【內附連結】

休閒消費 12:55 2022/10/05

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今年4月正式開幕位於福岡的THE OUTLETS北九州。（圖片AEON MALL Japan fb）

隨著香港入境檢疫實施「0+3」安排，加上日本已放寬入境政策10月11日恢復免簽證自由行，絕對是大家「番鄉下」的時候，當然東京和大阪是首選目的地，但機票難要求，倒不如往比較冷門一點的福岡，今年4月當地更開了「THE OUTLETS北九州」，由機場去只與兩分鐘車程，沒有不去的理由吧﹗

THE OUTLETS北九州（THE OUTLETS KITAKYUSHU）是目前九州最大的outlet，誠然，由於4月才正式營業，所以相比於東京市內的outlet點為遜色，但仍不乏大家耳熟能詳的日本品牌，例如Urban Research、Nice Claup、Moussy、又或是來自歐美的Coach和Theory等。

而這個outlet特別的地方是強調「從玩樂中讓未來更加美好」，於是場內增設了一個名為ASOBLE的主題公園，讓兒童可以在這空間內不受天氣地影響而進行玩樂。不得不提的是當中更有一部被譽為全球最大的「夾公仔機」，無論是大人細路看到一定非常開心，至於這部夾公仔機的部分收益將會捐給北九州市，作為美化當地環境用途。

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前往「THE OUTLETS北九州」可說是非常方便容易，在福岡機場透過聯絡通道，旅客可以直去到THE OUTLETS北九州，行程只須兩分鐘。假若由市內小倉站出發，乘搭JR鹿先島本線都只須13分鐘就可以到達，再加上THE OUTLETS北九州隔鄰就是另一個購物中心AEON永旺夢樂城，可說是疫情後去福岡旅行必到的shopping聖地。

記者：何偉雄

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