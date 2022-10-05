【野人老師】憂饑荒來臨花3萬打造室自家農場　河國榮靠網上自學累積經驗收割成功

來自澳洲的資深演員河國榮，有份參演近日播出的ViuTV新劇《野人老師》，劇中的他沒有參與「野人」的部份，但在現實中他非常「貼地」，會赤腳散步放狗，更在位於西貢區的家門外，自設小型農場，他稱之為河國榮的「室驗室」，經歷風雨終於嘗到甜入心的自家有機農作物。

關心國際新聞的河國榮，認為全球將會引發一波大饑荒，由去年底便開始鑽研自家種植，不過講起他首次接觸耕種這回事，他提起的是年幼時期在澳洲農場生活的日子：「我爺爺是種菠蘿的，在澳洲有100多畝大的農場，爸爸以前向爺爺買了一塊地，當作嗜好開始種植。他種了50棵香蕉樹，還養了豬、牛、雞等動物。」

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小小河國榮當年就跟兩位妹妹在其中半畝地種植青瓜和豆類，假日就拿到市場擺賣，年紀輕輕就靠一雙手去賺取零用錢：「不過已經幾十年前的事，已經忘了怎樣種。今次種植是由去年開始，那時感覺到在不久的將來會有嚴重的飢荒，所以經開始在網上上課、買書學習怎樣耕種。」

經歷那些都理論課程後，河國榮於今年三月正式落場開始「實習課」，首先開始製作由種籽養成菜苗的培植箱，再親自搭建菜床（Garden Bed），慢慢增設攀藤架、防蟲網等，慢慢在他寓所外的花園建立起一個屬於他的小型農場：「其實這是我的實驗室！」

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掛在心頭

在剛開始種植的頭四個月，是河國榮壓力最大的日子：「日日夜夜都會想走出來看看我的『小朋友』長得怎樣，每日會走出來三、四次去觀察它們，有無生病、落大雨有無事、有無生長，見到爬蟲就去搜尋牠們是否有害、葉子怎樣捲又是甚麼意思，過去四個多月好像是一年多的事。」

但他亦自嘲謂：「植物要多觀察才知道它發生甚麼事、怎樣去幫它，幸好這幾個月我不太需要工作，所以學到好多東西。有人說過耕種起初那10%時間最辛苦，需要經歷最失敗的時間，過了之後會越來越容易。」

▲ 河國榮以自家種植的青瓜製作沙津。（陳詠琪攝）

花4個月的時間，河國榮學會把種籽在菜苗箱中種成苗、再移植入土、保護菜苗、如何遮蔭、各種澆水量、加固讓藤類攀爬、分辨雌雄花蕊和爬蟲等：「真的學了很多東西！」

雖然已經過了最擔驚受怕的日子，但對待自己的「仔女」很難不上心：「想出街前都要想清楚，它們每天都要淋3次水，又要看緊天氣、溫度。真的會很困身，以前高峰期養了12隻狗狗，幾乎去不到旅行。種菜也一樣，因為我跟它們太熟悉，如果我去了旅行、找朋友幫忙照顧，朋友做錯事、植物死了該怎麼辦？所以還是要親力親為。」

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經歷失敗過程

除了「上網問功課」，河國榮對種植的知識全都在書籍和影片中得到：「學習完就要實踐，起初很無知，覺得跟隨某兩個師傅去做就可行。怎料我撞了板，不停撞，試過幾次好失望，甚至發脾氣大叫『點解唔得呀』。」

他坦言，其太太曾好擔：「覺得我每天都這樣生氣實在不行，好辛苦！現在開始有一點成績，我想每個學種菜的人都有這些經歷，一定會經過一些失敗才會有點成功。」

▲ 河國榮視每棵植物為「子女」，每日出來觀察它們至少3次。（陳詠琪攝）

問起最失敗的一次，河國榮苦笑地指絕對不只一次，曾經試過連續十星期都落雨，泥土過份濕潤、難以排洪，把菜苗浸死；5月份遇上白飛蛾前來生蛋，蜉化成蟲後吃光了所有椰菜和生菜；6月份輪到蝴蝶來生蛋生蟲，兩星期已吃掉一半以上的葉。

接著，就到果蠅出現：「見到爬蟲吃光葉子其實很不開心，我沒有刻意設防蟲網，因為我看長遠的東西，例如將來有更大地方、應怎樣處理。後來試到以辣椒煲水過濾再去噴植物，成功解決了爬蟲問題。」

另外，還有「殺草藥」的問題，河國榮起初取用花園旁護土牆流出來的山水來澆植物，但農作物因而出現了許多問題，後來發現因為山水中含有「殺草藥」：「這是非常嚴重的問題。可能附近有大片草地例如高爾夫球場，園主為了想保持沒有野草的靚草地，於是撒了殺草藥，但這種藥對菜傷害很大，即使不靠水也可以隨風飄來，進了泥土後三年帶不走，期間種不到生菜、蕃茄、茄子等。全世界都有這些問題，但除了種菜的人很少人提起，現時全世界只得一、兩個國家禁殺草藥。」

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堅持下去迎來成功

面對無盡失敗，最後還是要靠堅持才能迎來成功。耕種了四個月的時間，河國榮與太太只吃了四隻青瓜和四條腕豆，講到首次品嚐自家種植的成果，他直言：「是Bittersweet，又苦又甜。甜是因為好味，苦是因為一次只得一條青瓜，遠遠都未算得上自給自足。唯有接受今次耕種是個實驗室，做錯過很多東西，了解到更多方法去阻止重蹈覆轍，將來就不會再撞板。」

▲ （instagram圖片）

除了菜床、水源和泥土，他亦致力研究菜苗箱，希望預早營造適合種子生長的環境，等待天氣和溫度變得適宜，便可以把菜苗下土，提高植物生長的效率和成功率：「冬天和夏天的東西都可以提早培育菜苗，慢慢一定可以做到自給自足，至少會有蕃薯可以食。」

河國榮堅信嚴重的饑荒即將來臨，所以屢敗屢戰，而且目光放得長遠，除了研究怎樣種植，還發掘如何調較、收存種籽：「如果無人維持、收起種籽，幾百年的品種可以在兩年間消失。學習耕種是好重要的，知道十棵成果要用兩棵來長花、留種籽，待枯乾後收起種子、存起，之後再拿出來種植。如果大家只會吃，無人在意種，很快就會絕種。」

▲ （陳詠琪攝）

總共花費

問到河國榮的自家種植室驗室成本，他再顯自嘲本領：「老婆幫我計算，說前後至少花了3萬元，成功種出4隻青瓜，每隻價值$7500！」3萬元的投資包括水喉、膠布、環保板、不誘鋼、螺絲，而當中最貴的竟然是泥：「那裡有150包泥、100包沙和100包堆肥，全部都是買的，單是泥就投資了2萬元，外面掘的泥有可能不健康，而且會有很多種子在內，所以還是靠自己混合、堆肥比較有保證。」

聽到這樣高昂的花費，河國榮保持樂觀態度，認為已經捱過了最苦的時段，準備迎來收成：「自給自足應該是可以的，但轉做全職農夫應該不會吧。還是看命運安排，只是覺得好奇怪，一個澳洲鬼佬在農場長大，來到香港這麼遠的地方，最後還是做回農夫嗎？」

記者：陳心怡